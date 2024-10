Mario Been is lyrisch: ‘Ik vind hem beter dan Luuk de Jong’

Mario Been is enorm enthousiast over Ricardo Pepi. De analist laat bij De Eretribune op ESPN weten dat hij de Amerikaan een completere spits vindt dan Luuk de Jong. De voormalig Feyenoord-trainer zou Pepi vaker laten starten.

PSV wist zaterdagavond gemakkelijk met 6-0 af te rekenen met PEC Zwolle. Pepi mocht een keer in de basis beginnen en wist twee keer het net te vinden. De spits heeft indruk gemaakt op Been.

"Ik vind hem wat completer dan De Jong. Hoe hij afwerkt, daar zit zoveel gevoel achter. Kwalitatief vind ik hem echt heel erg goed”, geeft de analist aan.

De zestigjarige Nederlander zou dan ook vaker Pepi in de basis laten beginnen. “Hij mag relatief vaker gaan spelen. Ik denk dat de fitheid bepalend is of Peter Bosz hem heel vaak zal gebruiken. Met het schema dat PSV speelt, lijkt het me logisch. Hij is zeker niet minder dan Luuk de Jong”, stelt Been.

De voormalig trainer komt vervolgens met een gedurfde uitspraak. “Uit bij Paris Saint-Germain zou ik ook met Pepi durven starten. Hij is wat mobieler dan De Jong. Dan kan je in de omschakeling spelen. Ik zou hem durven ruilen.”

PSV blijft door de 6-0 zege op PEC Zwolle ongeslagen in de Eredivisie. De Eindhovenaren hebben na tien wedstrijden de volle dertig punten verzameld. Pepi kwam tot dusver elf keer in actie voor PSV en wist daarin vijf keer te scoren.