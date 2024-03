Mario Been: ‘Elke linksback ligt van hem wakker, maar hij blijft een vraagteken’

Mario Been twijfelt waar het plafond van Yankuba Minteh ligt. Been vindt de Newcastle United-huurling momenteel de gevaarlijkste aanvaller bij Feyenoord, maar ziet hem tegelijkertijd veel onbegrijpelijke beslissingen maken. "Ik denk dat elke linksback 's nachts van hem wakker ligt,.Maar hij doet soms dingen...", zegt de analist zondag bij Dit was het Weekend.

Bij het terugblikken op PSV - Feyenoord (2-2) wil Been graag inzoomen op Minteh. De voormalig trainer van de Rotterdammers snapt waarom men zo over de Gambiaanse tiener twijfelt.

"Hij is op dit moment toch wel de gevaarlijkste aanvaller bij Feyenoord. Alleen is hij wel een langzame denker. Hij heeft altijd zijn hoofd naar beneden. Maar als je die aanname zag..."

Been doelt op een moment in minuut 57, waarbij Minteh de bal ogenschijnlijk moeiteloos uit de lucht plukt. Vervolgens schiet de jonge linkspoot de bal echter wild over de zijlijn.

"Dat begrijp je dan weer niet", lacht Been. "Daarom blijft hij altijd een groot vraagteken. Ik denk dat elke linksback 's nachts van hem wakker ligt, want hij blijft lopen, hij blijft gaan. Maar hij doet soms dingen waarbij ik denk: doe nou even je hoofdje omhoog."

Van Hooijdonk

Pierre van Hooijdonk is eenzelfde soort mening toegedaan. De oud-spits wil bijóók zijn zegje kwijt over Minteh. "Hij is hartstikke gevaarlijk, alleen hij weet niet wanneer en wij weten niet wanneer. Het is een toevalsvoetballer, eigenlijk."

Van Hooijdonk twijfelt in hoeverre Feyenoord beter wordt van Mintehs speelstijl. "Gimenez krijgt amper ballen van Minteh. Als Berghuis bij Ajax speelt, weet Brobbey dat er een paar gaat krijgen. Minteh is absoluut niet betrouwbaar voor Gimenez. Er gebeurt wel iets als hij de bal krijgt, maar of je daar als centrumspits nou heel erg vrolijk van wordt..."

Zijn restoptreden daargelaten was Minteh wel goed voor de 1-1 zondag. Daarmee bracht de rechtsbuiten zijn seizoenstotaal naar zes competitietreffers. Ook was Minteh al driemaal aangever deze jaargang. Daar had hij in totaal achttien wedstrijden (waarvan negen basisoptredens) voor nodig.

