Mario Been adviseert PSV: ‘Dit is echt een superspeler, leg hem vast’

Mario Been adviseert PSV om Sergiño Dest na dit seizoen over te nemen van FC Barcelona. De Eindhovenaren huren de 23-jarige verdediger momenteel nog van de Spaanse club, maar hebben de optie om hem na dit seizoen voor ruim tien miljoen euro over te nemen. Been vertelt in De Eretribune op ESPN dat hij dat ‘als een speer’ zou doen, als hij het voor het zeggen had bij PSV.

Dest stond altijd bekend als rechtsback, maar mag het bij PSV de laatste maanden vooral aan de linkerkant laten zien, als linksback. En dat doet hij naar behoren, ziet Been.

“Dest is enorm aanvallend ingesteld. Hij is eigenlijk rechtsbenig, het is eigenlijk een rechtsback. Maar kijk, hij slingert hem ook met links voor de goal”, aldus de analist, terwijl er verschillende fragmenten van Dest worden ingestart.

“Het maakt hem werkelijk niet uit, rechts- of linksbenig… Als je ziet hoeveel energie hij in de wedstrijd legt. Het is gewoon een genot om naar te kijken. Heel incidenteel maakt hij ook zelf een goal.” Dit seizoen was de verdediger in 28 officiële duels voor PSV goed voor één goal en vijf assists.

“Als je ziet hoeveel meters hij maakt om daar te komen…”, gaat Been verder. “Ik denk niet dat je blij bent als rechtsbuiten, als je achter dit soort spelers aan moet. Tegen Dortmund had hij de meeste dribbels, meeste gewonnen duels, meest overtredingen mee, en 44 van zijn 46 passes succesvol.”

“Dit is gewoon absoluut een hele goede speler. Hij ging voor twintig miljoen euro (21 miljoen, red.) van Ajax naar FC Barcelona. Dat is natuurlijk niet helemaal lekker gegaan. Ook bij AC Milan is het niet helemaal lekker gegaan. Maar nu bij PSV… Echt geweldig”, vindt Been.

Na dit seizoen kan PSV Dest dus overnemen, voor een bedrag van ongeveer tien miljoen euro. Been: “Dat zou ik als een speer doen als ik PSV was. Ze krijgen straks ook nog de miljoenen van de Champions League binnen. Dit is echt een superspeler, een genot om naar te kijken.”

