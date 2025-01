Mario Balotelli mag na slechts 56 (!) speelminuten alweer uitzien naar andere club

Mario Balotelli is bij Genoa alweer op weg naar de uitgang. De inmiddels 34-jarige aanvaller tekende eind oktober bij de nummer twaalf in de Serie A, maar de samenwerking lijkt een zeer kort leven te zijn beschoren.

Balotelli, die tot 30 juni 2025 tekende bij de Italiaanse middenmoter, kwam verdeeld over zes wedstrijden pas tot 56 minuten voor Genoa in de Serie A. Zijn laatste optreden dateert van 21 december tegen Napoli, toen hij zeven minuten mocht meedoen.

De veelbesproken routinier ontbreekt maandagavond in de wedstrijdselectie voor het thuisduel met Monza. Bij winst op eigen veld stijgt Genoa naar de tiende plaats in de Serie A. Balotelli zal daar dus geen bijdrage aan leveren, zo is inmiddels wel duidelijk.

Alles wijst er op dat Genoa op korte termijn afscheid neemt van Balotelli. De excentrieke aanvaller werd eind december door La Gazzetta dello Sport genoemd als mogelijke aanwinst van het Mexicaanse Cruz Azul. Balotelli strijkt bij Genoa op jaarbasis zo’n 400.000 euro op, terwijl Cruz Azul bereid is om 2 miljoen euro per jaar uit te keren. Die interesse lijkt inmiddels echter bekoeld te zijn.

Sportief directeur Marco Ottolini erkent maandag in de Italiaanse media dat de kans klein is dat Balotelli nog speeltijd zal krijgen bij Genoa. ''Mario wil spelen en hier is die kans klein. Daarom zoeken we naar een geschikte oplossing voor alle partijen.''

Volgens La Gazzetta dello Sport beschikt Balotelli over een speciale clausule in zijn contract bij Genoa, waardoor hij in januari alweer mag vertrekken. De transfermarkt in de Serie A is tot 3 februari geopend.

Het is onduidelijk waar de nabije toekomst van Balotelli ligt. De aanvaller speelde eerder in zijn loopbaan in Engeland, Frankrijk, Turkije en Zwitserland. Er staan 36 interlands voor de Italiaanse nationale ploeg achter zijn naam.