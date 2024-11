Mario Balotelli krijgt razendsnel gele kaart na debuut voor Genoa

Mario Balotelli is nu écht helemaal terug in de Serie A. De 34-jarige spits viel maandagavond vlak voor tijd in namens Genoa tegen Parma, in een duel dat in een 0-1 overwinning voor Genoa eindigde. Scoren deed Balotelli niet, wel kreeg hij een gele kaart.

De tot op dat moment transfervrij Balotelli tekende vorige week bij Genoa, waardoor hij voor het eerst in jaren weer actief zou zijn in de Serie A. Tegen Parma begon hij nog op de bank.

Vanaf die plek zag hij hoe Parma tien minuten voor tijd op voorsprong kwam via Andrea Pinamonti, die scoorde uit de rebound nadat doelman Zion Suzuki nog een schot van Jeff Ekhator had gekeerd.

In de 86ste minuut maakte Balotelli zijn opwachting, als vervanger van Ekhator. Vijf minuten later pakte hij meteen een gele kaart, nadat hij een overtreding had gemaakt. Aan de score veranderde niks meer.

Door de zege verlaat Genoa de laatste plek in de Serie A. Hij staat nu zeventiende, met negen punten na elf duels. Parma bezet plek vijftien, met evenveel punten maar een beter doelsaldo.