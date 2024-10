Mario Balotelli keert na jaren van afwezigheid definitief terug in Serie A

Mario Balotelli keert definitief terug in de Serie A. De 34-jarige aanvaller tekende maandag na een succesvolle medische keuring bij Genoa. De afgelopen maanden was Balotelli transfervrij na zijn vertrek bij het Turkse Adana Demirspor.

Er was al enige tijd sprake van een mogelijke transfer naar Genoa. Begin oktober werd de aanvaller al aan de club gelinkt, onder andere door la Repubblica en Fabrizio Romano. Later werd echter gemeld dat de leiding van Genoa twijfels had of Balotelli met zijn markante persoonlijkheid het groepsproces niet zou verstoren.

Uiteindelijk zijn beide partijen nu toch tot een overeenkomst gekomen. "Als alles goed gaat dan is Balotelli vanaf maandag speler van Genoa", zei Marco Ottolini, de coach van de club, zondag na de verloren wedstrijd tegen Lazio (3-0). Romano meldde al dat Balotelli, die alleen naar Genoa wilde, een contract tekent tot medio 2025 met een ‘verlaagd salaris’.

Afgelopen seizoen speelde Balotelli voor Adana Demirspor in Turkije, maar hij miste veel wedstrijden door een knieblessure. Hij kwam tot 939 minuten speeltijd in zestien wedstrijden in de Süper Lig, waarin hij zeven doelpunten en een assist produceerde.

De 36-voudig Italiaans international heeft een indrukwekkend cv met veel grote clubs. In zijn carrière speelde hij achtereenvolgens voor Lumezzane, Inter, Manchester City, AC Milan, Liverpool, OGC Nice, Olympique Marseille, Brescia, Monza, FC Sion en Adana Demirspor.

Genoa staat momenteel op de achttiende plaats in de Serie A en kan wel wat extra doelpunten gebruiken. Van de eerste negen competitiewedstrijden werd er slechts één gewonnen.