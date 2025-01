Marinus Dijkhuizen hard op weg naar ploeg uit de Keuken Kampioen Divisie

De Graafschap wil Marinus Dijkhuizen aanstellen als opvolger van de recent ontslagen Jan Vreman, zo meldt het Algemeen Dagblad. Dijkhuizen werd in de zomer van 2024 door Excelsior op straat gezet. De onderhandelingen met de voormalig spits zouden al in een vergevorderd stadium zijn.

Clubicoon Vreman werd afgelopen zaterdag ontslagen, nadat hij maar drie punten wist te verzamelen in de laatste vijf wedstrijden. De Superboeren zakten daardoor naar de vijfde plaats en moeten nu alle zeilen bijzetten om de play-offs te gaan halen.

Dijkhuizen was de afgelopen vier seizoenen hoofdtrainer bij Excelsior. Nadat de Rotterdammers afgelopen seizoen degradeerde naar de Keuken Kampioen Divisie werd de 53-jarige trainer de laan uitgestuurd.

Dijkhuizen was bezig aan zijn tweede periode bij Excelsior. In januari 2020 nam hij het stokje over van Ricardo Moniz. In 2022 zorgde hij na een krankzinnige finale tegen ADO Den Haag in de play-offs voor promotie met Excelsior.

Als er een akkoord wordt bereikt tussen Dijkhuizen en De Graafschap, zal hij vanaf dinsdag de trainingen verzorgen en op vrijdag voor het eerst als coach aan de zijlijn staan tijdens het thuisduel met ADO Den Haag. De huidige assistent-trainers Mees Siers en Mathijs de Waard zullen hun functie behouden.