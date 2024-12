Marcus Rashford wéér gepasseerd door Rúben Amorim in selectie Manchester United: ook Matthijs de Ligt ontbreekt

Marcus Rashford is er voor het tweede duel van Manchester United op rij niet bij. Rúben Amorim heeft er - net als bij de Manchester Derby tegen stadsgenoot Manchester City - voor gekozen om de aanvaller niet op te nemen in zijn wedstrijdselectie.

Sinds dat door Manchester United gewonnen duel (1-2) is het een heet thema in de Britse pers. Ook de hoofdpersoon zelf sprak zich in een interview al uit en zodoende lijkt het jeugdproduct bezig aan zijn laatste periode in Manchester.

In gesprek met journalist Henry Winter liet Rashford zich namelijk dinsdag uit over zijn toekomst. “Ik denk persoonlijk dat ik klaar ben voor een nieuwe uitdaging, en een volgende stap. En als ik uiteindelijk vertrek, zal ik geen wrok koesteren.”

Zijn zeer waarschijnlijk lijkende afscheid leidde ertoe dat Rashford al in verband werd gebracht met een pikante overstap naar rivaal Manchester City, terwijl ook over een vertrek naar Saudi-Arabië gespeculeerd wordt.

Donderdagavond, als Manchester United het in de kwartfinale van de EFL Cup opneemt tegen Tottenham Hotspur, is Rashford er weer niet bij. Ook Matthijs de Ligt ontbreekt, want de Nederlander is ziek.

Gevraagd naar de reden van Rashfords absentie, legt Amorim uit. "Het is gewoon een selectiekeuze", aldus de manager. "Ik heb gekozen voor de spelers waarvan ik dacht dat zij klaar zouden zijn voor de strenge vereisten van deze wedstrijd. Dat is altijd hetzelfde met elke speler, en niet alleen met Marcus."

In de opstelling van de Portugees is bovendien geen ruimte voor Alejandro Garnacho, die wél op de reservebank begint. De Argentijn ontbrak - net als Rashford - bij de Manchester Derby. Daarom is er tegen Spurs een basisplaats voor ex-Ajacied Antony.