Marco van Basten wijst andere uitblinker dan Noa Lang bij PSV tegen Paris Saint-Germain aan: 'Ongelooflijk!'

Marco van Basten is diep onder de indruk van het optreden van Luuk de Jong tegen Paris Saint-Germain. De spits van PSV was weliswaar niet trefzeker in het Champions League-duel met de Fransen, maar hij liet zich wél gelden met het aantal gemaakte ‘vuile meters’.

PSV pakte dinsdag in het miljardenbal een uiterst knap punt. Op bezoek bij Paris Saint-Germain kwam het team van trainer Peter Bosz tegen de verhoudingen in op voorsprong via Noa Lang, maar zag de ploeg hoe Achraf Hakimi in de tweede helft de gelijkmaker maakte: 1-1.

“Echt een compliment aan Luuk de Jong”, zo begint Van Basten in de studio van Ziggo Sport. “We zaten toch te kijken hoe ze het verdedigend zouden gaan invullen.”

“Maar Luuk de Jong loopt gewoon voorop in het verdedigen en hij staat ook weer op tijd aan de voorkant.” Van Basten laat onder meer een moment in de 55ste speelminuut zijn, wanneer PSG razendsnel omschakelt en De Jong uit de spitspositie terugloopt.

“Hij loopt gewoon helemaal terug, terwijl anderen niet eens in beeld zijn. Die spelers rusten uit. Dit is ongelooflijk voor een jongen die al zó lang meedraait en die normaal gesproken de meeste tijd nodig heeft om te herstellen.”

“Als je hem ziet meeverdedigen ten opzichte van zijn teamgenoten... Hij is de oudste speler, maar hij loopt het meeste van iedereen. Het is echt een voorbeeld en wat dat betreft ook een geschikte aanvoerder.”

“Hij is de eerste die meeverdedigt. Als je kijkt naar Saibari, die stopt er soms gewoon mee. Dat PSV hier een punt heeft gepakt heeft echt veel te maken met Luuk de Jong”, besluit de analist.