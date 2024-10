Marco van Basten onthult: 'Ik heb mezelf aangeboden bij Ajax'

Marco van Basten heeft zijn diensten aangeboden bij Ajax, zo onthult hij maandagavond in Rondo. De oud-spits wilde met Brian Brobbey aan de slag om hem vaker aan het scoren te krijgen, maar kreeg daar niet de kans toe.

De spitspositie is maandagavond onderwerp van gesprek bij Rondo. Brobbey kreeg zondag in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo (3-4) de voorkeur boven Wout Weghorst, maar bleef droog staan en zag zijn concurrent uitgroeien tot de grote man met twee goals.

Brobbey wordt vooral bekritiseerd vanwege diens grote kans in de eerste helft. De spits kreeg een voorzet vanaf links en had de bal voor het intikken, maar schoot voorlangs. "De basale dingen beheerst hij niet", concludeert Van Basten.

"Brobbey maakt alleen maar ruzie met alles en iedereen. Hij moet juist wegblijven van dat gevecht. Hij heeft heel veel kwaliteit, maar er komt te weinig uit. Er komt niet genoeg uit en dat is jammer. Hij begon nog wel goed na zijn terugkeer."

Het is niet voor het eerst dat Van Basten kritiek uit op Brobbey. Onlangs deed hij dat ook al eens, waarna de spits van Ajax reageerde. "Hij zei het laatst goed: 'Meneer Van Basten heeft het vaak over mij, dus hij zal wel iets in mij zien.' Dat klopt, ik zie ook iets in hem. Maar het komt er niet uit."

Van Basten was maar wat graag aan de slag gegaan met Brobbey. "Ik heb mij aangeboden", aldus de oud-Ajacied. "Ik had hem graag willen helpen, maar dat wilden ze niet. Hij niet en John van 't Schip niet. Ik denk dat hij (Brobbey, red.) geen trek in mij had."

Bij een volgende keer bedankt Van Basten. "Ik heb het destijds aangeboden bij John, toen het ter sprake kwam. Toen zei hij: 'Doe maar niet.' Misschien dacht hij dat ik te streng zou zijn voor Brobbey? Ik weet het niet."

Van Basten verwacht dat het lek wel boven komt voor Brobbey. "Hij moet gewoon door blijven gaan, hard blijven werken. Brobbey gaat wel weer scoren."