Marco van Basten ergert zich kapot: ‘Ik vind dit niet kunnen, totaal niet collegiaal’

Marco van Basten heeft zich deze interlandperiode gestoord aan Cristiano Ronaldo, zo laat hij blijken in Rondo op Ziggo Sport. De analist zag de Portugese superster zaterdagavond scoren tegen Polen, waarna hij teamgenoot Rafael Leão volledig negeerde.

Portugal was in Warschau met 1-3 te sterk voor Polen. Ronaldo was verantwoordelijk voor de tweede Portugese treffer en had dat vooral te danken aan uitstekend voorbereidend werk van Leao.

In Marco’s Moment zoomt Van Basten in op het juichen van Ronaldo. “Je kunt met jezelf bezig zijn, maar dit... Moet je kijken! Leao gaat het hele veld over, met een geweldige actie vier man voorbij, hij schiet hem op de paal en Ronaldo schiet hem binnen. Maar Ronaldo ziet vervolgens helemaal niemand meer staan!”

“Hij is zijn eigen show aan het regisseren en kijkt niet eens naar Leao”, gaat de verbijsterde Van Basten verder. “Hij moet toch minimaal tegen Leao zeggen dat hij het geweldig heeft gedaan en dat hij dankzij hem een doelpunt gemaakt heeft? Hij kijkt hem niet eens aan!”

Volgens Van Basten is Ronaldo alleen maar met zichzelf bezig. “Hij loopt bijna het veld af. Dat vind ik niet kunnen, dit is totaal niet collegiaal. Dit kan toch niet?”Ik vind dit niet kunnen.”

Ronaldo speelde tegen Polen interland 215 namens Portugal. Daarin was hij goed voor 133 doelpunten en 45 assists. Met Portugal legde Ronaldo beslag op het Europees Kampioenschap (2016) en de Nations League (2019).

Ook bij Al-Nassr is de 39-jarige Ronaldo sterk aan het nieuwe seizoen begonnen. Na 9 officiële wedstrijden staat hij op 8 doelpunten en 3 assists. De totale teller namens de Saudische topclub staat op 66 doelpunten en 18 assists in 73 duels.