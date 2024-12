Marco Bizot en één Feyenoorder opgenomen in Champions League Team van de Week

Marco Bizot is door de UEFA beloond voor zijn geweldige optreden namens Stade Brest. De doelman uit Hoorn frustreerde PSV, dat er ondanks meerdere grote kansen niet in slaagde de doelman te passeren. Het levert hem een plek in het Team van de Week van de UEFA op. Ook Feyenoord is vertegenwoordigd.

PSV kreeg dinsdag in Guingamp meerdere grote kansen om Brest pijn te doen. Met name Luuk de Jong kwam meermaals dicht bij een treffer, maar de spits wist de voormalig doelman van onder meer AZ niet te passeren. Brest won met 1-0.

De backs in het elftal zijn Nordi Mukiele (Bayer Leverkusen) en Andrew Robertson (Liverpool). Eerstgenoemde maakte in de slotminuten tegen Inter het enige en dus winnende doelpunt tegen Inter.

Antonio Rüdiger (Real Madrid) en Cameron Carter-Vickers (Celtic) vormen het hart van de verdediging. Rüdiger speelde een sterke pot tegen Atalanta (2-3 winst), terwijl Carter-Vickers met Celtic de nul hield tegen Dinamo Zagreb.

VfB Stuttgart-middenvelder Angelo Stiller maakte een prima indruk tegen Young Boys, waartegen hij de belangrijke 1-1 maakte in het uiteindelijk met 5-1 gewonnen duel. Youri Tielemans (Aston Villa) en Michael Olise (Bayern München) completeren het middenveld. Laatstgenoemde noteerde twee treffers tegen Shakhtar Donetsk (1-5).

Atlético Madrid-ster Antoine Griezmann maakte twee goals tegen Slovan Bratislava en is de spits in het elftal. De Fransman wordt geflankeerd door Arsenal-aanvaller Bukayo Saka en Feyenoorder Igor Paixão. De Braziliaan schitterde tegen Sparta Praag, dat mede dankzij een heerlijke treffer van Paixão met 4-2 aan de kant werd gezet.

Champions League Team van de Week: Bizot; Mukiele, Carter-Vickers, Rüdiger, Robertson; Tielemans, Olise, Stiller; Saka, Griezmann, Paixão.