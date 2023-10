Marciano Vink ziet ‘schandalige’ Ajacied: ‘Beschamend voor een profvoetballer’

Marciano Vink is niet te spreken over de invalbeurt van Steven Berghuis tegen FC Utrecht afgelopen zondag. Dat vertelt de analist donderdagavond in Studio Europa. De Ajacied kwam in het met 4-3 verloren Eredivisie-duel in de 59ste minuut binnen de lijnen, maar wist geen potten te breken. “Ik vond het beschamend voor een Ajax-speler en sowieso voor een profvoetballer.”

Tijdens het ESPN-programma wordt de rol van onder meer Berghuis besproken in de crisis waar Ajax momenteel in zit. “Types als Berghuis en Bergwijn zijn spelers die eerder geneigd zijn de handdoek in de ring te gooien en te zeggen: zoek het maar uit”, aldus Vink.

“Ik had het gevoel, en dat meen ik oprecht, dat Berghuis, het is een slimme jongen en goede voetballer, al vanaf het begin van het seizoen niet te spreken was over het niveau van zijn medespelers”, vervolgt de analist.

“Misschien stond hij ook niet volledig achter de tactiek van Steijn. Vanaf het interview dat hij duidelijk maakte niet volledig achter Steijn te staan kreeg ik al de indruk dat hij niet veel toevoegde.” Vink doelt daarmee op een interview van Berghuis na afloop van de met 0-4 verloren Klassieker. ESPN-verslaggever Hans Kraay junior vroeg hem destijds wat hij van zijn trainer Steijn vond. “Dat vind ik een moeilijke vraag Hans, dat is ook niet aan mij”, antwoordde Berghuis daarop.

Het dieptepunt van Berghuis was volgens Vink afgelopen zondag, tegen Utrecht. “Zijn invalbeurt tegen FC Utrecht was de druppel. Dat was echt schandalig. Dan kom je er een half uur voor het einde in en dan laat je dát zien... Ik vond het beschamend voor een Ajax-speler en sowieso voor een profvoetballer.”

Ook bij Veronica ging het donderdagavond over de rol van Berghuis bij Ajax. Presentator Hélène Hendriks haalt een uitspraak van Johan Derksen een dag eerder aan. “Weet je wat ik heel opvallend vind? Als er stront aan de knikker is, dan is Berghuis er altijd bij betrokken”, zei de analyticus woensdag in Vandaag Inside.

Dick Advocaat, donderdag aanwezig in de studio als analist, wordt vervolgens gevraagd naar zijn ervaringen als Feyenoord-trainer met Berghuis. “Hij was mijn belangrijkste speler, en een bepalende speler. Maar het was ook een jongen die wel dacht dat hij het wist allemaal. En dat zei hij ook eerlijk. Dus er was altijd wel strijd met hem, zeker in de laatste vier à vijf maanden. Ik had daar niet zoveel problemen mee, maar het probleem is vaak dat dat soort belangrijke spelers ook andere spelers meenemen.”