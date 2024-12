Marciano Vink ziet dissonant op middenveld van Ajax: 'Henderson doet dat beter'

Marciano Vink vindt dat Ajax weer een tandje bij moet zetten in defensief opzicht. De analist gaat daarnaast in op specifieke gevallen bij de nummer twee in de Eredivisie en velt een niet al te positief oordeel over Branco van den Boomen.

''Het was bijna een sport voor Ajax, om zo snel mogelijk terug te zijn op eigen helft. Om compact te zijn en weinig weg te geven'', analyseert Vink in Voetbalpraat de eerste maanden van Francescio Farioli als trainer van Ajax.

''Je zag echt de gretigheid bij die gasten om ieder geval kansen te voorkomen. En de laatste twee, drie wedstrijden vind ik dat voor Ajax best wel zorgwekkend'', ziet de voormalig Ajaciedopeens kwetsbaarheden in de Amsterdamse verdediging.

Presentator Wouter Bouwman werpt op dat uit de statistieken blijkt dat Ajax veel meer kansen weggeeft. ''Je hoeft niet eens naar de statistieken te kijken, je ziet het gewoon aan het spel'', countert Vink direct. ''De kansen die NEC kreeg... Die gaf Ajax in de acht wedstrijden in het begin nog niet weg.''

''Dus wat dat betreft zijn er excuses. Alleen aan de andere kant, de jongens die weinig gespeeld hebben, hebben ook de training meegemaakt. Die hebben ook bepaalde disciplinaire aanwijzigingen gehad. Je ziet zelfs in de warming-up dat de verdedigende lijn in één lijn heen en weer schuift.''

''Dus iedereen weet het wel'', vat Vink de situatie bij Ajax samen. ''Het gaat er alleen om in je hoofd, ben je bereid om die extra meters te maken? Sommige spelers hebben daar moeite mee, en sommigen doen het wat makkelijker.''

''Henderson doet het wat makkelijker. Van den Boomen, ja, heeft mij nog niet laten zien dat hij het elftal op die positie kan dragen. Ik denk wel dat hij het kan. In Frankrijk heeft hij het ook veelal goed gedaan'', verwijst naar de jaren van de middenvelder bij Toulouse. ''Hij kan het wel, maar het ontbreekt aan wedstrijdritme. Dan speelt hij een wedstrijd, en moet hij er weer vier op de bank zitten.''