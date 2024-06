Marciano Vink weet wie Ronald Koeman moet opstellen om Roemenië te verslaan

Marciano Vink heeft een duidelijk strijdplan voor ogen om te winnen van Roemenië, zo vertelt hij donderdagavond in het programma EK Praat van ESPN. De analyticus pleit voor een basisplek voor Brian Brobbey, die naast Memphis Depay in de spits zou moeten staan. Het optreden van Romelu Lukaku tegen de Roemenen wordt als voorbeeld aangehaald.

Nederland stuit in de achtste finales van het EK op Roemenië. De ploeg van bondscoach Edward Iordanescu eindigde weliswaar als groepshoofd in Poule E, maar België toonde eerder met een 2-0 zege al aan dat de Roemenen wel een achilleshiel hebben.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Weet je wat België gewoon heel deed? Kijk, die Roemenen willen aan de zijkanten overtal creëren”, begint Vink. “Als de buitenspeler van de aanvallende partij de bal heeft, dan gaat de centrale verdediger direct in de rug van de rechtsback staan.”

“Wat je dan krijgt: de spits komt in een één-tegen-éénsituatie te staan. Lukaku kreeg drie hele grote kansen door met zijn grote lichaam weg te draaien. Nou, wie kan dat bij ons ook heel goed?”, vraagt Vink, doelend op Brobbey.

“Verder heeft Roemenië ook moeite met het terugverdedigen van de middenvelders. Youri Tielemans scoorde uit een bal die hij kreeg van Lukaku, omdat hun middenvelder te laat was. Dubbele dekking aan de zijkanten is echt standaard bij hen, waardoor je centraal meer vrijheid krijgt.”

“Als je daar Brobbey en Depay laat samenspelen, of in ieder geval iemand opstelt die daar het gevecht met de centrale verdediger aangaat, dan kan je er best wel profijt van hebben. Ze zijn ook niet zo heel snel.”

“Je kan Brobbey dus in de spits zetten. Die kan de bal vasthouden zodat je als team aan kan sluiten. Memphis verliest te vaak de bal op plekken waar je dat niet wil. Dan kom je constant in momenten waarbij je achter de bal aan moet jagen. Als je iemand hebt die de ballen goed vast kan houden, dan kunnen de middenvelders bijsluiten en kom je aan het voetballen toe. Tegen Roemenië zou ik dat echt wel durven”, besluit Vink.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties