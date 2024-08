Marciano Vink is spijkerhard: 'Weet je wat zij moet doen? Zij moet stoppen!'

Marciano Vink adviseert Sherida Spitse om per direct te stoppen met voetballen en trainster te worden. Dat zegt de analist van ESPN zaterdagavond in De Eretribune. Aanleiding voor de uitspraken is de oorwassing van Ajax in de strijd om de Supercup tegen FC Twente (6-1).

De vrouwen van Ajax gingen zaterdagmiddag hard onderuit tegen FC Twente. In de Grolsch Veste werd het liefst 6-1 voor de Tukkers. Kayleigh van Dooren was met drie treffers van grote waarde voor de regerend landskampioen.

Spitse trok de beerput open na afloop van de wedstrijd. "We kunnen het niet alleen maar doen met jonge meiden", was de aanvoerster duidelijk. "De jonge meiden moeten het juist leren van de ervaren speelsters en daar hebben we er te weinig van."

"Als ik kijk naar onze selectie, ben ik de enige ervaren speelster", gaat Spitse verder. "Natuurlijk gaan wij meedoen, maar om wekelijks een zeven te halen wordt er meer gevraagd. Kan je dat continu opbrengen?"

Spitse heeft haar twijfels bij een aantal ploeggenoten. "Hoe slaap ik, hoe eet ik en hoe sta ik op het trainingsveld? Om kampioen te worden en ver te komen in de Champions League moet je dat continu opbrengen. Daar heb ik wel mijn vraagtekens bij."

'Stoppen'

Vink heeft maar één advies na het zien van het interview van Spitse. "Weet je wat zij moet doen? Zij moet gewoon stoppen en trainster worden. Dat meen ik oprecht. Zij kan het niet meer belopen. Ik heb toevallig die wedstrijd zitten kijken."

"Op een gegeven moment ben je de oudste van de klas", vervolgt Vink. "Je kan wel voor de camera roepen dat het allemaal jong is, maar Twente loopt bij je weg. Heb je gezien hoe er verdedigd werd? En hoe zij (Spitse, red.) erbij liep?"

Vink vindt wel dat Spitse verstand heeft van voetbal. "En ik denk dat er nu meer een trainster in haar schuilt dan een aanvoerster. In alles wat ik van haar zie is zij echt een coach."