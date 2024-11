Marciano Vink geniet van wereldactie: 'Dit is hogeschool, Bergkampiaans!'

Ricardo Pepi blijkt zaterdagavond opnieuw een uitstekende vervanger voor Luuk de Jong bij PSV. De aanvaller maakte in de eerste helft tegen FC Groningen een prachtig doelpunt, dat ESPN-analist Marciano Vink een beetje doet terugdenken aan de gloriedagen van Dennis Bergkamp.

In de 38ste minuut tekende Pepi voor de 2-0. De spits rekende aan de zijlijn af in een fysiek duel met Marco Rente en wipte de bal daarna prachtig over doelman Etienne Vaessen in de verre hoek. "Het is een prachtige goal", zegt Vink in de rust.

"Het zit hem met name in het winnen van het duel aan de zijkant. Hij houdt eventjes in, laat Rente een verkeerd blok maken, en dan dit. Dat is hogeschool, een beetje Bergkampiaans, een soort stiftje. Dat was de enige mogelijkheid om te scoren, over de grond had de keeper hem altijd gehad."

Daarvoor had Pepi al twee goede kansen gemist, zo stipt Vink aan. "Die kopbal had wel op doel moeten zijn." Pepi raakte de bal na een voorzet van Ivan Perisic helemaal verkeerd op het hoofd. "Hij raakt hem eigenlijk op het moment dat hij alweer naar beneden gaat."

Pepi is niet de enige PSV'er die indruk maakt. Mario Been vraagt in de rust aandacht voor het goede spel van Mauro Júnior, die zaterdag als controlerende middenvelder speelt. "Na het wegvallen van Jerdy Schouten en Joey Veerman dachten ze: wat kunnen we daar nou neerzetten? Iemand de balans bewaakt. Hij loopt de hele eerste helft de gaatjes dicht."

Mauro is een uiterst nuttige kracht voor PSV, zo vindt Been. "Hij heeft de meeste balveroveringen van iedereen, omdat hij het spelletje zó goed ziet, en zo'n enorm loopvermogen heeft, en aan de bal de juiste dingen doet. De eerste aanname is altijd goed. Hij doet wat hij moet doen in het elftal."