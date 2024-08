Marciano Vink begrijpt werkelijk niets van Ajax: 'Er zijn er nu drie teleurgesteld!'

Marciano Vink begrijpt niet dat Ajax in zee is gegaan met Wout Weghorst. De 32-jarige spits werd deze week gepresenteerd in de Johan Cruijff ArenA, maar volgens de analist van ESPN had Ajax het geld beter kunnen uitgeven aan een creatieve speler.

"De mensen hebben hem blijkbaar al in de armen gesloten, want ze juichten hem toe donderdag (tegen Jagiellonia Białysto, red.), maar je hebt nu drie spitsen die kwalitatief best wel goed zijn", begint Vink in De Eretribune. "Drie spitsen managen wordt écht heel lastig."

Trainer Francesco Farioli heeft naast Weghorst de beschikking over Chuba Akpom en Brian Brobbey in de punt van de aanval. Bij Jong Ajax wordt veel verwacht van Julian Rijkhoff. "Maar die is nog niet op het niveau van deze drie", aldus Vink.

"Kroes heeft aangegeven dat vier spitsen best kan, maar er speelt er maar één. Dan zijn er drie teleurgesteld. Je moet altijd rekening houden met het scenario dat er niemand verkocht wordt. Akpom naar de Championship had gekund, maar daar lopen ook genoeg spitsen."

Vink is van mening dat de karakters van Brobbey en Akpom goed samen gingen afgelopen seizoen. "Akpom vond dat hij hoorde te spelen toen Brobbey niet scoorde, maar hij uitte dat niet. Hij was echt een gentlemen en een teamspeler op dat gebied."

"Nu heb je met Brobbey één speler die van zichzelf vindt dat hij moet spelen en Weghorst vindt zichzelf heel belangrijk. Die denkt straks dat de hele ArenA aan zijn voeten ligt. Je gaat dus momenten krijgen dat je keuzes moet maken."

Daar komt bij dat Vink van mening is dat Ajax behoefte heeft aan een creatieveling. "Iemand die achter Berghuis ook het spel kan maken. Fitz-Jim heeft het afgelopen week goed gedaan, maar dat kan niet een heel seizoen."

Karim El Ahmadi denkt dat Ajax Weghorst een toezegging heeft gedaan. "Ik denk dat ze hebben gezegd dat hij hoe dan ook zou komen, in de hoop dat Brobbey of Akpom verkocht zou worden. Maar dat is niet gebeurd."