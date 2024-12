Marcel Brands staat open voor terugkeer oude bekende bij PSV: 'Heb een zwak voor hem'

Mocht Memphis Depay zich ooit weer in Eindhoven melden, dan houdt Marcel Brands de deur van het Philips Stadion voor hem wagenwijd open. De algemeen directeur van PSV heeft naar eigen zeggen een zwak voor Memphis en polste de aanvaller zelfs al eens voor een terugkeer in Nederland.

Dat laat Brands weten in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Hij is zeker welkom", luidt na een korte stilte het weloverwogen antwoord van de 62-jarige bestuurder, als hem gevraagd wordt naar een mogelijke terugkeer van Memphis bij PSV.

"Ik heb een zwak voor hem. Ik denk niet dat we hem kunnen betalen", is Brands voorzichtig, alvorens hij een anekdote oprakelt. "Ik heb hem nog weleens gepolst."

"In de periode net voor het WK in Qatar van 2022. Misschien was het een idee dat hij bij ons wat zou kunnen spelen. Ik heb altijd wel een zwak voor hem gehad."

Van een transfer kwam het niet. "Hij stond er best voor open om daar over na te denken, maar uiteindelijk kwam Atlético Madrid en was het snel van de baan", zo weet Brands nog. De lijntjes tussen PSV en Memphis zijn nog altijd kort. "Ik heb sowieso contact met hem gehouden."

Ook toen de haarbanddragende Oranje-international in de zomer van dit jaar op de markt kwam, werd hij hevig gelinkt aan PSV. Uiteindelijk opteerde Memphis voor een romantisch avontuur bij het door degradatiespoken behekste Corinthians in Brazilië.

Onder aanvoering van de 98-voudig international van het Nederlands elftal stond de gevallen club op. Met zeven doelpunten en een assist in elf Série A-wedstrijden droeg Memphis nadrukkelijk bij aan de klim op de ranglijst, waarbij de zeventiende plek werd ingeruild voor een plaats tien tredetjes hoger.