Marca deelt drie keer een 10 uit in lovend spelersrapport over Spanje op het EK

Rodri, Lamine Yamal en Nico Williams krijgen van Marca een 10 voor hun prestaties op het EK. De Spaanse media is lovend over het winnende elftal van bondscoach Luis de la Fuente. La Roja was zondagavond met 2-1 te sterk voor Engeland, dat opnieuw een finale verloor.

Volgens AS heeft het voetbal zondag gewonnen. Spanje boekte in Berlijn voor de vierde keer in de geschiedenis een eindzege op het EK, waardoor het land volgens de Madrileense krant de ‘koning van Europa’ is.

In Spanje geniet men extra van de manier waarop het jeugdige elftal van De la Fuente beslag heeft gelegd op de EK-titel. Het eveneens hoofdstedelijke Marca is zeer te spreken over Yamal (17) en Williams (22). De vleugelspelers van FC Barcelona en Athletic Club krijgen een 10 voor hun prestaties in Duitsland.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Wat een duo heeft Spanje voor de komende vijftien jaar, ongelooflijk. Ze zijn zo goed. Als zij samenspelen, dan zegeviert het voetbal”, schrijft Marca. AS gaat dieper in op de rol van Yamal. “Hij is indrukwekkend in de een-tegen-een-situaties. Als hij dan ook nog eens slim positie kiest, is er voor hem geen limiet. Zijn mogelijkheden zijn dan onbegrensd.”

Manchester City-middenvelder Rodri krijgt eveneens een 10 van Marca. “Het baken van Spanje. Zijn spel is van cruciaal belang geweest om het goede voetbal van de Spaanse nationale ploeg te sturen vanuit de machinekamer. Hij is misschien wel de meest intelligente speler ter wereld. Hij was alle spelers op het EK een stap voor.” De krant denkt echter niet dat Rodri kanshebber is voor de Ballon d’Or. De controleur is volgens journalist Joel del Río niet mediageniek genoeg.

Guillem Balague, een Spaanse journalist die werkzaam is voor BBC, prijst Real Madrid-verdediger Dani Carvajal als ‘onverslaanbare strijder’. “Is hij de beste rechtsback in de geschiedenis van het voetbal? Wij hebben geen twijfels meer.”

Prijzengeld

De EK-zege is niet alleen goed voor het ego van de Spaanse internationals. De Spaanse voetbalbond incasseert ook een aanzienlijk bedrag na het winnen van het prestigieuze toernooi. Spanje incasseert liefst 28,25 miljoen euro aan prijzengeld dat de afgelopen weken is verzameld in Duitsland. Daarmee strijkt de nummer acht van de FIFA-wereldranglijst het maximale bedrag aan prijzengeld op.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties