Marc Cucurella toont wat hij met 'pechschoenen' heeft gedaan na twee monsterblunders: 'Sorry Blues'

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Marc Cucurella, die tot tweemaal toe op onfortuinlijke wijze in de fout ging tegen Tottenham Hotspur.

Cucurella heeft zondagavond op bijzondere wijze zijn excuses aangeboden aan de fans van Chelsea. De Spanjaard had duidelijk niet de juiste schoenen aangetrokken en stond met twee letterlijke uitglijders aan de basis van twee goals van Tottenham. Chelsea won, ondanks de grote fouten, met 3-4.

Na een vermakelijke openingsfase met dreigende momenten aan beide kanten was Tottenham de eerste ploeg die toesloeg. Cucurella gleed uit, waardoor Brennan Johnson er met de bal vandoor kon. De Welshman gaf scherp voor op Dominic Solanke, die eerder bij de bal was dan Levi Colwill en van dichtbij Robert Sánchez passeerde: 1-0.

In de elfde minuut ging het opnieuw mis voor Cucurella. De Spanjaard gleed uit bij een poging de bal weg te schieten, maar gleed andermaal uit en opnieuw waren de gevolgen enorm. Johnson nam het balbezit over en gaf mee aan Pedro Porro, die op zijn beurt Dejan Kulusevski bereikte. De Zweed trok naar binnen en haalde doeltreffend uit in de korte hoek: 2-0.

Cucurella rende vervolgens boos naar de kant, waar hij zijn schoenen wegsmeet en inruilde voor een nieuw paar. Na afloop deelt Cucurella op zijn Instagram Story een foto van de schoenen waarmee hij weggleed: die liggen in de prullenbak. “Sorry Blues…”, schrijft de linksback bij de foto.