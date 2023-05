Manschot meldt zich direct bij ESPN: ‘Er vloog zelfs een led-boarding in de fik’

Zondag, 14 mei 2023 om 15:35 • Tom Rofekamp • Laatste update: 15:39

Jeroen Manschot heeft zich direct na het definitief staken van FC Groningen - Ajax voor de camera van ESPN gemeld. De arbiter vertelt dat men zich van tevoren al inschakelde op eventuele verstoringen, maar niet zo vroeg en van dit kaliber. "Ik zag ook dat de led-boarding in de fik vloog", vertelt Manschot.

Manschot moest het duel in de Euroborg al na zes minuten voor het eerst stilleggen. Er werden rookbommen op het veld gegooid, waarop de spelers tijdelijk naar binnen werden gestuurd. Na een kleine pauze besloot Manschot te hervatten, maar drie minuten daarna ging het opnieuw mis. Opnieuw werden er voorwerpen het veld op gegooid en het duel werd daarop definitief gestaakt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Direct na de staking geeft Manschot tekst en uitleg voor de camera. "Je hebt een vooroverleg, voor de wedstrijd wordt er al gesproken over de diverse scenario's die er zijn. Er waren al signalen dat het mis had kunnen gaan vandaag. Maar dat al in minuut zes het massale gebeurt... Het zijn ook rookbommen, niet alleen één biertje. Ik zag ook dat de led-boarding in de fik vloog", aldus de arbiter.

"Dan heb je intern overleg, waarbij je de richtlijnen volgt die nu zijn uitgegeven, en alle veiligheidsprotocollen die daarachter liggen", vervolgt Manschot. "Dan wordt er besproken om weer zo snel mogelijk het veld op te gaan, om de rust misschien terug te krijgen. Dat hebben we gedaan, en een paar minuten gebeurt het weer. Dan is het signaal duidelijk en is het uiteindelijk de veiligheidsdriehoek die de beslissing neemt. Wij krijgen de richtlijnen en staken in principe definitief, tenzij de veiligheid buiten het stadion niet groot genoeg is. Dan kan er besloten worden om door te spelen."

De veiligheidsdriehoek beoordeelde de situatie buiten de Euroborg als veilig genoeg, waarop het duel definitief gestaakt werd. Een zwarte dag in de voetbalgeschiedenis, vindt ook Manschot. "Ze doen alles zo sneaky, het is gewoon niet te tackelen wie het doet. Ze hebben er bij Groningen alles aan gedaan, zelfs vuurwerkhonden neergezet. Wat moet je nog meer doen? Het zijn gewoon een stel gekken die de boel verzieken. Ze verzieken gewoon het voetbal."