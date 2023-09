Manchester United wil contract van talent met â€˜longen van een paardâ€™ verlengen

Manchester United wil contract van talent met ‘longen van een paard’ verlengen

Vrijdag, 29 september 2023 om 17:09 • Bart DHanis • Laatste update: 17:20

Manchester United wil het contract van Hannibal Mejbri verlengen, zo schrijven Manchester Evening News en Fabrizio Romano. Het contract van de Tunesisch international loopt komende zomer af, maar de club heeft de optie om deze met een jaar te verlengen, tot medio 2025. United gaat deze optie spoedig lichten en wil hem daarna een langdurig contract aanbieden.

Door de vele blessures in het elftal van manager Erik ten Hag kan de middenvelder dit seizoen rekenen op meer speelminuten dan voorheen. Hij viel in tegen Brighton & Hove Albion (1-3 verlies) en maakte meteen een treffer. Vervolgens speelde hij de weken erna in de basis tegen Burnley (0-1 winst), Bayern München (4-3 verlies) en Crystal Palace (3-0 winst). In het duel met Burnley legde de twintigjarige spelverdeler 12,9 kilometer af: het meeste van iedereen op het veld. Sterker nog: sinds deze statistieken nauwkeurig worden bijgehouden (2019), rende nog nooit een United-speler 12,9 kilometer in een wedstrijd. Dat betekent ook automatisch dat Mejbri de speler is met de meeste kilometers in een wedstrijd in het Ten Hag-tijdperk.

Hannibal Mejbri tegen Crystal Palace

United zal haast moeten maken met de contractverlenging, daar Sevilla de contractsituatie van de middenvelder in de gaten houdt. De Spaanse club meldde zich volgens de Italiaanse transfermarktexpert Romano afgelopen juli al bij United voor de diensten van Mejbri, maar werd toen de deur gewezen. Romano schrijft dat Sevilla nog altijd geïnteresseerd is.

Mejbri werd geboren in Frankrijk en begon zijn voetballoopbaan bij AS Monaco. Na veel indruk te hebben gemaakt in de UEFA Youth League, werd hij in 2019 voor tien miljoen euro overgenomen door United. Afgelopen seizoen werd de 26-voudig international nog uitgeleend aan Birmingham City, waar hij in 41 duels goed was voor 1 treffer en 6 assists.