Manchester United toont bovengemiddelde interesse in Joshua Zirkzee

Manchester United overweegt serieus om Joshua Zirkzee op te pikken bij Bologna. Volgens David Ornstein van The Athletic tonen the Mancunians bovengemiddelde interesse in de Nederlandse spits.

De clubs zijn nog niet concreet met elkaar in onderhandeling, schrijft Ornstein, maar de interesse is 'vergevorderd'. Manchester United heeft ook andere kandidaten op de korrel, weet de journalist.

Zirkzee is voor veertig miljoen euro op te pikken. De aanvaller kent een contractuele afkoopsom in zijn verbintenis met Bologna. Gezien die relatief kleine transfersom is de interesse voor Zirkzee niet mild.

Mocht de Nederlander tekenen in Manchester, krijgt Erik ten Hag er een derde Nederlander bij in de selectie. Tyrell Malacia en Donny van de Beek zijn de andere spelers met de Nederlandse nationaliteit.

Een binnenlandse transfer lijkt voor de 23-jarige aanvaller ook niet uitgesloten. AC Milan leek in een eerder stadium al dicht bij de komst van de aanvalsleider, terwijl ook Juventus aast op het aantrekken van de Nederlander.

Bij Bologna scoorde Zirkzee in 37 wedstrijden twaalf keer. Zeven keer fungeerde hij als aangever. Onder Thiago Motta kende de spits in Italië zijn doorbraakseizoen, nadat hij in Bayern München tot weinig speelminuten kwam.

Momenteel bereidt Zirkzee zich met het Nederlands elftal voor op het tweede EK-duel van het Nederlands elftal. Vrijdagavond neemt Oranje het op tegen Frankrijk, dat door het mogelijke ontbreken van Kylian Mbappé gehavend aan dat duel begint.

