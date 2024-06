Man United start intern overleg over aankopen De Ligt en heeft bod in gedachten

Manchester United start intern overleg over aankopen De Ligt en heeft bod in gedachten

Manchester United gaat de optie om Matthijs de Ligt over te nemen van Bayern München intern bespreken, zo meldt Florian Plettenberg. De journalist van de Duitse tak van Sky Sports weet dat coach Erik ten Hag zeer gecharmeerd is van de verdediger en dat hij nu met de clubleiding gaat bekijken of De Ligt haalbaar is.

Op dit moment heeft Man United zich in München nog niet gemeld om te spreken over een overstap, maar intern wordt er inmiddels druk overlegd. De club verzamelt meer informatie over De Ligt en gaat in de komende periode een beslissing nemen.

Manchester United verwacht De Ligt voor een bedrag van circa vijftig miljoen euro over te kunnen nemen van Bayern, waar de 24-jarige Nederlander nog vastligt tot medio 2027. Der Rekordmeister betaalde in de zomer van 2022 nog zeventig miljoen euro aan Juventus.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De 44-voudig international mag Bayern München verlaten indien er een reële transfersom op tafel komt. Hoeveel daarvoor nodig is, laat Plettenberg voorlopig niet los. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 65 miljoen euro.

The Red Devils zijn op zoek naar een extra centrale verdediger, daar die positie in het afgelopen seizoen misschien wel het grootste knelpunt was in Manchester. Bovendien ziet de nummer acht van de Premier League met Raphaël Varane een gerenommeerde mandekker vertrekken.

De 31-jarige Fransman besloot in samenspraak met Manchester United om de eenjarige optie in zijn contract niet te lichten en is op zoek naar een nieuw avontuur. De Ligt kan het achtergelaten gat mogelijk gaan opvullen.

Ten Hag werkte bij Ajax tussen 2017 en 2019 zeer succesvol samen met De Ligt. De verdediger werd na het seizoen 2018/19, waarin de halve finale van de Champions League werd bereikt, voor 75 miljoen euro verkocht aan Juventus.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties