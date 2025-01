Manchester United staat aan de vooravond van afronden eerste grote transfer onder Rúben Amorim

Tyrell Malacia lijkt voorlopig uitgespeeld bij Manchester United. De linksback kwam al niet in aanmerking voor veel speelminuten en nu heeft de club in de vorm van een linksback, oftewel een concurrent voor Malacia, de eerste aanwinst onder Rúben Amorim zo goed als binnen.

Het is publiek geheim dat United zich deze transfermaand wil versterken met een wingback voor aan de linkerkant. Amorims opties voor die positie bestaan momenteel uit Luke Shaw (voortdurend gebleseerd), Diogo Dalot, Noussair Mazraoui (van origine beiden rechtsback) en dus Malacia, die in januari verhuurd mag worden.

Enkele weken terug werd duidelijk dat Patrick Dorgu de gedroomde kandidaat is voor United. De twintigjarige Deen brak vorig seizoen door bij Lecce in de Serie A en staat er in menig scoutingsrapport goed op.

De onderhandelingen tussen beide ploegen liepen al even, maar stevenen nu af op een slot. Transfermarktexpert Fabrizio Romano durft inmiddels zijn befaamde 'here we go'-leus te gebruiken als hij over de United-transfer van Dorgu schrijft.

Volgens de Italiaanse journalist hebben the Red Devils een mondeling akkoord bereikt met Lecce en worden de contracten in de aanstaande 24 uur gecheckt op (in)correctheden. De degradatiekandidaat uit Italië ontvangt naar verluidt een vast bedrag van dertig miljoen euro en ziet dit bedrag door middel van bonussen met maximaal vijf miljoen oplopen.

Hoewel Romano verder geen cijfers noemt, weet hij dat Dorgu een contract voor de lange termijn gaat tekenen. In Apulië ligt de offensieve verdediger nog vast tot de zomer van 2029.

Voor Amorim betekent de komst van Dorgu meteen zijn allereerste toevoeging aan de selectie sinds hij in november aantrad op Old Trafford. Tot nu toe moest de Portugese oefenmeester het doen met de spelers die werden aangetrokken in de tijd van Erik ten Hag en zijn voorgangers.