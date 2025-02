Manchester United slikt elfde Premier League-nederlaag en raakt Lisandro Martínez kwijt

Manchester United heeft zondag opnieuw een pijnlijke middag beleefd in de Premier League. Op Old Trafford verloor de ploeg van Rúben Amorim met 0-2 van Crystal Palace door een dubbelslag van Jean-Philippe Mateta. Bovendien liep Lisandro Martínez in de tweede helft een ogenschijnlijk zware knieblessure op. Man United blijft steken op plek dertien, één plek en punt onder Palace.

Bij Man United begon zowel Matthijs de Ligt als Joshua Zirkzee op de bank. Amorim koos ervoor om Kobbie Mainoo als valse spits op te stellen. Amad Diallo en Alejandro Garnacho waren de vleugelspelers van dienst. Achter hen moesten moesten Noussair Mazraoui en Diogo Dalot voor de overlap zorgen.

Mainoo kreeg in de openingsfase direct een grote kans. Na een prima voorbereidende actie van Diallo schoot de Engelsman via een verdediger tegen de paal. Aan de overkant dook plots Daniel Muñoz op. De Colombiaan had de 0-1 op zijn hoofd, maar kopte over.

Palace bleef de gevaarlijkere ploeg. Het leidde tot een afstandsschot van Maxence Lacroix, waar André Onana de nodige moeite mee had. De voormalig Ajax-doelman kwam niet veel later met de schrik vrij, toen Tyrick Mitchell de verkeerde kant van de paal scheerde. En ook de laatste grote kans voor rust was voor Palace. Mateta chipte de bal fraai over Onana heen, maar ook die poging kwam verdween naast het doel.

Na rust kwam Manuel Ugarte dicht bij zijn eerste treffer voor Man United, toen hij de bal al vallend volleerde richting doel. Palace-goalie Dean Henderson had een fraaie reflex nodig om zijn ploeg op de been te houden.

Palace bleef zijn aanvallende intenties tonen en dook meermaals gevaarlijk voor het doel van Onana op. Lacroix werd in de zestien bereikt en zag zijn fraaie kopbal tegen de lat belanden. De rebound belandde bij Mateta, die het buitenkansje niet onbenut liet: 0-1. Vlak voor tijd counterde Palace naar de 0-2. Mateta was het eindstation.

Man United slaagde er amper in tot gevaarlijke kansen te komen en kreeg bovendien een enorme klap te verwerken toen Martínez zwaar geblesseerd raakte na een onschuldig ogend duel. De Argentijn werd per brancard van het veld gedragen en vervangen door De Ligt. In de slotfase hield Palace stand.