Manchester United piept en kraakt, maar wint weer dankzij dubbelslag Højlund

Rasmus Højlund was zondag andermaal de grote man bij Manchester United. De Deense aanvaller scoorde tweemaal in de eerste zeven minuten van de uitwedstrijd tegen degradatiekandidaat Luton Town (1-2 winst). Het was de zesde Premier League-wedstrijd op rij waarin Højlund wist te scoren. De thuisclub kwam nog terug, maar het elftal van manager Erik ten Hag pakte drie belangrijke punten in de strijd om een ticket voor Champions League-voetbal.

Højlund opende de score in de openingsminuut. Amari'i Bell gaf op een riskante plaats een compleet verkeerde breedtepass, waarna de Deense aanvaller doelman Thomas Kaminski omspeelde en scoorde: 0-1. Marcus Rashford leek de voorsprong van Manchester United kort daarna te verdubbelen, ware het niet dat Kaminski deze keer wel redding bracht.

De 0-2 voor de bezoekers viel alsnog in de zevende minuut van de ontmoeting op het knusse Kenilworth Road. Een knal van Alejandro Garnacho hobbelde via de borst van Højlund in het doel. Rashford liet zich kort daarna andermaal gelden, al had de linkeraanvaller pech dat zijn schot na een lange rush langs het doel van Kaminski verdween.

Rasmus Højlund profiteert van het geschutter achterin bij Luton Town: 0-1

Luton gaf zich ondanks de dramatische beginfase niet gewonnen en bracht na een kwartier spelen de spanning terug. Een schot van Tahith Chong werd nog geblokt, maar André Onana had geen antwoord op een kopbal van Carlton Morris: 1-2. The Hatters waren na een halfuur spelen dicht bij de gelijkmaker, na slordig verdedigen van Harry Maguire. Cauley Woodrow wist daar echter niet van te profiteren. Manchester United kwam ook goed weg toen Gabriel Osho in kansrijke positie naast kopte.

Er was tegenslag voor Manchester United in de slotfase van de eerste helft: de geblesseerde Luke Shaw moest zich laten vervangen door Victor Lindelöf. In de rust bleven Maguire en Casemiro, die ontsnapte aan een tweede gele kaart, achter in de kleedkamer. Jonny Evans en Scott McTominay mochten het na rust laten zien.

Luton ging in de tweede helft vol voor de gelijkmaker en Manchester United kwam er nog maar nauwelijks uit. Desondanks was Rashford dicht bij de 1-3 en Albert Sambi Lokonga voorkwam met een uiterste krachtsinspanning dat Bruno Fernandes kon scoren. Gaandeweg de tweede helft kregen de bezoekers uit Manchester meer controle over het duel, al bleef de spanning tot het einde toe aanwezig.

Een schot van Osho werd gekraakt, waardoor Onana de bal kon oppakken. Aan de andere kant verzuimde Fernandes opnieuw om te scoren. Luton bleef voor elke centimeter knokken en had pech toen Ross Barkley ver in blessuretijd op de lat kopte. Manchester United hield stand en wint voor de vierde keer op rij in de Premier League.

