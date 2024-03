‘Manchester United overweegt verkoop Antony, maar wel op één voorwaarde’

Manchester United denkt erover na om Antony deze zomer te verkopen, zo onthult The Telegraph woensdag. De Britse krant voegt er wel gelijk aan toe dat het onderzoek naar vermeend huiselijk geweld een tussentijds vertrek kan belemmeren. Antony wordt ervan beschuldigd ex-vriendin Gabriela Cavallin herhaaldelijk te hebben mishandeld.

Cavallin deed haar verhaal vorig jaar onder meer tegen het Braziliaanse medium UOL. "Antony heeft alles van mij kapot gemaakt. Hij zei dat hij mij zou vermoorden en dat ik zijn leven had verwoest."

Antony heeft de forse beschuldigingen vanuit het kamp-Cavallin altijd ontkend, maar desondanks is er door de politie een onderzoek gestart naar de vermeende incidenten. Het uitgebreide onderzoek loopt momenteel nog en Antony verklaarde al eerder alle medewerking te willen verlenen.

De beschuldigingen hadden de nodige gevolgen voor Antony: hij was niet meer welkom bij de Braziliaanse nationale ploeg en Manchester United liet hem in goed onderling overleg enkele weken buiten de selectie.

Antony werd in het najaar van 2023 weer in genade aangenomen door manager Erik ten Hag. Desondanks kan de voormalig Ajacied nauwelijks zijn stempel drukken op het spel van Manchester United, dat vroegtijdig werd uitgeschakeld in de Champions League en zeer wisselvallig presteert in de Premier League.

Ten Hag kiest al enige tijd voor Alejandro Garnacho op de rechterflank, waardoor Antony het voornamelijk moet doen met invalbeurten. De 24-jarige Braziliaan kwam dit seizoen pas tot 1 doelpunt en 1 assists in 29 duels in alle competities. Antony scoorde een jaar geleden voor het laatst in de Premier League.

Antony werd medio 2022 voor 100 miljoen euro overgenomen van Ajax. Het lijkt onwaarschijnlijk dat Manchester United, dat hem alleen verkoopt bij vrijspraak, een dergelijk bedrag overhoudt aan een zomerse transfer. Antony, met een contract tot medio 2027 op Old Trafford, wordt doormomenteel geschat op 35 miljoen euro.