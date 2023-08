Manchester United ontvangt bod van 70 miljoen euro voor duodeal

Maandag, 7 augustus 2023 om 21:42 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:50

Manchester United krijgt een nieuwe kans om afscheid te nemen van Harry Maguire en Scott McTominay. West Ham United opent een nieuwe jacht op beide spelers met een totale aanbieding van 60 miljoen Britse pond, omgerekend 70 miljoen euro, zo weet The Athletic. Beide spelers worden door West Ham op een waarde van 35 miljoen euro geschat. Het bod op McTominay is maandagavond direct afgewezen, zo meldt de Manchester Evening News.

In juli wees Man United een bod van 20 miljoen pond, omgerekend 23 miljoen euro, op Maguire meteen af. De nieuwste aanbieding van West Ham is te splitsen in twee delen: 30 miljoen pond, omgerekend 35 miljoen euro, is bestemd om Maguire over te nemen. Het bedrag komt erg in de buurt van wat de club van manager Erik ten Hag wil ontvangen voor de centrumverdediger, die zijn aanvoerdersband deze zomer kwijt raakte. Het bod op McTominay is direct afgewezen, omdat Ten Hag de verdedigende middenvelder wil behouden.

De transfer zal waarschijnlijk afhangen van de wensen van Maguire zelf. De ervaren mandekker heeft deze zomer intern aangegeven voor zijn kansen te willen gaan bij United, ondanks dat hij uit de gratie is geraakt onder Ten Hag. Maguire komt in de hiërarchie in elk geval achter Lisandro Martínez, Raphaël Varane en Victor Lindelöf. Om een stap naar West Ham te maken, zal Maguire moeten inleveren. The Hammers bieden een weekloon van 116.000 euro, terwijl hij op Old Trafford 220.000 euro per week opstrijkt. Ten Hag zou een vertrek van Maguire kunnen opvangen door de 35-jarige Jonny Evans een contract aan te bieden. De transfervrije routinier traint deze zomer al mee.

West Ham United is na het vertrek van Declan Rice, die voor een recordbedrag van 115 miljoen euro werd verkocht aan Arsenal, druk bezig met aankopen. Edson Álvarez zal voor een bedrag van maximaal 40,5 miljoen euro overkomen van Ajax, zo bevestigen diverse bronnen maandag. West Ham nam op dezelfde dag afscheid van centrumspits Gianluca Scamacca, die voor 25 miljoen euro is verkocht aan Atalanta. Ook ikola Vlasic gaat weg bij West Ham. Torino gaat de aanvallende middenvelder, die al gehuurd werd, voor twaalf miljoen euro inlijven, zo meldt Fabrizio Romano.