'Manchester United ontvangt bod op Alejandro Garnacho, maar verlangt het dubbele'

Napoli heeft een bod uitgebracht op Alejandro Garnacho (Manchester United), die de naar Paris Saint-Germain vertrekkende Khvicha Kvaratskhelia moet doen vergeten in Stadio Diego Armando Maradona. Dat nieuws brengt La Gazzetta dello Sport donderdag naar buiten.

De huidige koploper van de Serie A ziet in Garnacho (20) de ideale vervanger van Kvaratskhelia (23), wiens toekomst in Parijs ligt. Het eerste bod van Napoli is echter resoluut van tafel geveegd door Manchester United.

De Italiaanse topclub dacht Garnacho voor 40 miljoen euro te kunnen overnemen van Manchester United. Dat plan gaat niet door: the Red Devils verlangen minstens 80 miljoen euro voor de talentvolle buitenspeler.

Het is vooralsnog onbekend of Napoli een nieuw bod gaat uitbrengen op de peperdure Garnacho. Mogelijk schakelt de clubleiding door naar de goedkopere Dan Ndoye, een 24-jarige smaakmaker van Bologna.

De in Madrid geboren Garnacho ligt bij Manchester United nog vast tot medio 2028. Het Duitse Transfermarkt schat zijn huidige martkwaarde op zo’n 50 miljoen euro. Eerder slaagde Napoli er wel in om Scott McTominay over te nemen. Met die transfer was rond de 30 miljoen euro gemoeid.

Achtvoudig Argentijns international Garnacho speelt sinds 2020 voor Manchester United, dat hem destijds voor slechts vijf ton overnam van Atlético Madrid. Op Old Trafford wist hij uiteindelijk door te breken.

Inmiddels staat de teller voor Garnacho op 116 officiële wedstrijden in dienst van Manchester United. Daarin was de rechtspoot goed voor 23 doelpunten en 14 assists.