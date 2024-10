Manchester United mist kans op kans en verliest na overtreding De Ligt van West Ham

Manchester United is zondagmiddag tegen een nederlaag aangelopen. De ploeg van manager Erik ten Hag miste met name in de eerste helft tegen West Ham United reuzenkansen en kwam na rust op achterstand door een treffer van Crysencio Summerville. Vlak daarna maakte Casemiro op aangeven van Joshua Zirkzee gelijk, maar na een discutabele door Mattijs de Ligt veroorzaakte strafschop bezorgde Jarrod Bowen West Ham de zege: 2-1. Manchester United staat veertiende in de Premier League.

Aan de kant van West Ham ontbrak Mohammed Kudus van zijn rode kaart vorige week tegen Tottenham Hotspur. De andere ex-Ajacied, Edson Álvarez, startte wel, terwijl Summerville op de bank begon. Bij Manchester United kreeg Rasmus Højlund in de spits de voorkeur boven Zirkzee. Met André Onana, De Ligt, Lisandro Martínez, Noussair Mazraoui en Christian Eriksen stonden er vijf ex-Ajacieden in de basis bij the Red Devils.

Manchester United begon als door een adder gebeten in Londen, waar het binnen een minuut of twaalf al vier grote mogelijkheden bij elkaar voetbalde. De eerste twee momenten waren voor Garnacho. Allereerst schoot de Argentijn van net buiten de zestien tegen de lat. Enkele ogenblikken later werd Garnacho diep gestuurd door Bruno Fernandes. Oog in oog met doelman Lukasz Fabianski schoot de veugelspeler ruim naast.

De volgende kans kwam op naam van Højlund. De Deense werd bereikt in de zestien, kapte zijn man goed uit, maar had vervolgens niet genoeg ruimte meer om de bal Fabianski heen tellen. De Poolse goalie zou daarna volstrekt kansloos zijn geweest op de kopbal van Fernandes, die in alle vrijheid werd bereikt. De Portugees stelde alleen teleur met een poging die hoog over het doel vloog.

Manchester United had het volledig aan zichzelf te wijten dat het bij rust 0-0 zou staan en met name Dalot mocht zich dat aantrekken. De opkomende vleugelspeler werd bereikt in de diepte en nadat hij zich fraai ontdeed van Fabianski, schoot hij voor een leeg doel over. Daarnaast had Álvarez het geluk dat zijn kopbal op de lat en niet in eigen doel belandde, en redde Fabianski van dichtbij fraai op een inzet van Casemiro.

Na rust kregen beide ploegen de kans om de voorsprong te grijpen, maar Jarred Bowen, die stuitte op Mazraoui, en Garnacho, die andermaal naast schoot, stelden teleur in de afronding. Man United bleef de bovenliggende ploeg, maar was minder dominant als voor rust. Zo kwam het goed weg toen Emerson de bal totaal verkeerd raakte.

Een kwartier voor tijd wisten de gastheren de leiding te grijpen. Danny Ings raakte de bal totaal verkeerd, maar daarmee leverde hij onbedoeld de assist voor Summerville, die bij de tweede paal binnentikte en voor extase in het stadion zorgde.

Lang bleef de voorsprong alleen niet staan. Een diepe bal belandde bij de tweede paal bij Dalot, die terugkopte op Zirkzee. De Schiedammers kopte richting doel en zal zijn inzet verlengd worden door Casemiro: 1-1. Vlak voortijd kreeg De Ligt een penalty tegen voor een ogenschijnlijk lichte overtreding in zijn zestien. Na een lange VAR-check ging de bal op de stip en schoot Bowen raak: 2-1.

Overigens raakte Mazraoui tien minuten voor tijd geblesseerd aan zijn knie na een onschuldig ogend duel. De Marokkaan moest zich noodgedwongen laten vervangen.