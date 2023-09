Te Kloese belooft: ‘Hij gaat die grote transfer hoe dan ook krijgen’

Woensdag, 6 september 2023 om 13:59 • Mart Oude Nijeweeme

Dennis te Kloese heeft in De Telegraaf een boekje opengedaan over de afgelopen transferzomer. De technisch directeur van Feyenoord wist onder meer Santiago Giménez en Lutsharel Geertruida binnenboord te houden en verkocht Orkun Kökçü (Benfica, 25 miljoen) en Danilo (Rangers FC, 6 miljoen). Dat Geertruida zijn gewenste transfer naar RB Leipzig niet kreeg, vindt Te Kloese jammer voor de verdediger.

"Om één minuut voor twaalf besloten ze bij Leipzig om een andere speler te halen", blikt Te Kloese terug. Die Roten Bullen wisten geen akkoord te bereiken met Feyenoord en schakelden door naar Castello Lukeba van Olympique Lyon. "Daar kon ik niets aan doen. Dat was puur een beslissing van de Duitsers. Zuur voor Geertruida, aan de andere kant vind ik het een groot compliment hoe hij zich heeft opgesteld. Echt, hij verdient een dikke 10. Hij zelf en ook de mensen om hem heen."

Te Kloese vertelde maandag bij RTV Rijnmond dat hij hoopt het tot 2025 lopende contract van Geertruida open te breken en te verlengen. "Geertruida is gewoon een fantastische jongen en diep van binnen ben ik heel blij dat hij nog bij ons speelt", aldus de technische man. "Ik kan me ook voorstellen dat hij naar een grotere competitie wilde. Leipzig speelt ook Champions League. Maar als ik zie hoe hij nu traint en speelt, hoe hij met alles omgaat en hoe zijn karakter is, dan denk ik dat hij die grote transfer in de toekomst hoe dan ook gaat krijgen.”

Giménez

Ook voor Giménez was er interesse. "Maar er zit een goede kop op bij Santiago en hij heeft een geweldig karakter", zegt Te Kloese. "Kwam er een flinke club, dan zei hij: 'Dit is niet waar ik naar toe wil, ik wil nog helemaal niet weg. Ik wil me eerst bij Feyenoord profileren en me op Europees niveau doorontwikkelen.' Hij zei ook dat hij hier een heel goede trainer heeft. Wat hij bij Feyenoord heeft, geeft hem rust en dat helpt ook om voor de nationale ploeg te blijven spelen. Daarin is hij pas net doorgebroken."