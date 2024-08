Manchester United maakt ‘basisrugnummers’ van De Ligt en Mazraoui bekend

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Manchester United, dat de rugnummers van Noussair Mazraoui en Matthijs de Ligt wereldkundig maakt.

Dinsdagavond delen the Red Devils met welke rugnummers Mazraoui en De Ligt dit seizoen gaan spelen. De 26-jarige rechtsback uit Leiderdorp kiest voor 3, het rugnummer dat hij ook draagt tijdens zijn interlands namens Marokko.

Bij Bayern München speelde Mazraoui de afgelopen twee seizoenen met rugnummer 40, zijn debuutnummer als profvoetballer. Bij Ajax switchte de rechtspoot voorafgaand aan het seizoen 2018/19 van 40 naar 12. In Manchester is dat nummer echter bezet door Tyrell Malacia.

De Ligt gaat spelen met zijn favoriete rugnummer 4. Dat nummer droeg hij ook al bij Ajax, Juventus en Bayern München. In het Nederlands elftal speelt De Ligt zijn interlands al jaren met nummer 3 op zijn rug. Eerder werd al bekend dat Schiedammer Joshua Zirkzee met rugnummer 11 gaat spelen.