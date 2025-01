De loting voor de vierde ronde van de FA Cup is zondag verricht in het Emirates Stadium. Ruud van Nistelrooij gaat met zijn Leicester City terugkeren naar Old Trafford voor een bekerontmoeting met Manchester United.

Naast Manchester United - Leicester City staan er nog een aantal zeer aantrekkelijke potjes op het programma. Zo gaat Chelsea op bezoek bij Brighton & Hove Albion en neemt Aston Villa het op tegen Tottenham Hotspur.

Voor Van Nistelrooij wordt het uiteraard een speciale aangelegenheid. De Brabander maakte bij Manchester United furore als speler en was er tot voor kort werkzaam als assistent van Erik ten Hag en interim-manager.

De wedstrijden worden in het weekend van 8-9 februari afgewerkt.

Volledige loting FA Cup:

Manchester United - Leicester City

Leeds United - Millwall/Dagenham & Redbridge F.C.

Brighton & Hove Albion - Chelsea

Preston North End/Charlton Athletic - Wycombe Wanders

Exeter City - Nottingham Forest

Coventry City - Ipswich Town

Blackburn Rovers - Wolverhampton Wanderers

Mansfield Town/Wigan Athletic - Fulham

Birmingham City - Newcastle United

Plymouth Argyle - Liverpool

Everton - AFC Bournemouth

Aston Villa - Tottenham Hotspur

Southampton/Swansea City - Burnley

Leyton Orient/Derby County - Manchester City

Doncaster Rovers - Crystal Palace

Stoke City - Cardiff City