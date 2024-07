‘Manchester United komt in zoektocht naar versterking uit bij EK-finalist’

Manchester United ziet in Martín Zubimendi een versterking voor op het middenveld. De 25-jarige Spanjaard staat nu onder contract bij Real Sociedad, maar volgens The Telegraph is er een kans dat hij naar Old Trafford verkast.

Manchester United is al langer op zoek naar een controleur op het middenrif. Casemiro mag bij het juiste bod vertrekken, Scott McTominay geniet interesse van onder meer Fulham en Galatasaray, Mason Mount was afgelopen seizoen amper fit en speelt liever iets verder naar voren en Christian Eriksen heeft niet het beste jaar uit zijn loopbaan achter de rug.

Manuel Ugarte lijkt momenteel de voornaamste kandidaat om het middenveld van Erik ten Hag te versterken. De Uruguayaan moet overkomen van Paris Saint-Germain, maar de Parijzenaren vragen een forse vergoeding.

Ook Zubimendi is dus in beeld. De tienvoudig international van Spanje - Zubimendi was nog invaller in de met 2-1 gewonnen EK-finale tegen Engeland - laat al jaren goede dingen zien bij Real Sociedad en ziet dat dus beloond worden met interesse van Manchester United.

Transfermarkt schat Zubimendi's waarde in op vijftig miljoen euro. Gezien zijn tot medio 2027 lopende contract zal zijn werkgever hem niet voor minder van de hand doen.

Ook Adrien Rabiot wordt als optie voor Manchester United genoemd. De Fransman nam deze zomer na vijf jaar afscheid van Juventus en is dus transfervrij op te pikken. In het verleden werd Rabiot bovendien al meermaals aan een overstap naar Manchester gelinkt.

Als laatste optie rept The Telegraph over Sofyan Amrabat. De Marokkaans international werd afgelopen seizoen door Manchester United gehuurd van Fiorentina, maar vooralsnog hebben the Red Devils de koopoptie in de huurovereenkomst nog niet gelicht.

