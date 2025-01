'Manchester United kan in januari verlost worden van hoofdpijndossier Tyrell Malacia'

Tyrell Malacia (25) had zich mogelijk meer voorgesteld van zijn terugkeer van een zware blessure. Eind november 2024 maakte de linksback zijn eerste minuten voor Manchester United sinds mei een jaar eerder, maar sinds die rentree deed Rúben Amorim nog maar driemaal een beroep op Malacia. Een transfer weg van Old Trafford biedt de voormalig Feyenoorder mogelijk een uitweg van een lastige situatie.

Bijna 500 dagen stond Malacia aan de kant. Door een knieblessure waarvan de lading niet wordt gedekt door deze 'slepend' te noemen, miste de offensief ingestelde back liefst zeventig wedstrijden van United.

November 2024 stond in het teken van de rentree van Malacia. Eerst een helft bij de beloften van the Red Devils, alvorens in de Europa League een definitieve terugkeer volgde tegen FK Bodø/Glimt. Ook tegen de Noren bleef Malacia een helft staan.

Na het optreden tegen Bodø/Glimt had de negenvoudig international nog drie basisplaatsen, waarin hij telkens na 45 of 60 minuten naar de kant werd gehaald. Zes keer zat hij zonder speelminuten bij de selectie.

Op de linkerwingbackpositie geeft Amorim vrijwel steevast de voorkeur aan Diogo Dalot, terwijl ook Noussair Mazraoui voor die plek in aanmerking komt. In de persoon van Diego Léon (17), die zo goed als zeker in de zomer overkomt van Cerro Porteño uit zijn vaderland Paraguay, heeft United bovendien al een extra linksback in de gelederen.

Het is niet ondenkbaar dat Malacia om die reden verder mag kijken. Volgens de Italiaanse transfermarktspecialist Alfredo Pedullà biedt Como, de steenrijke Serie A-club die zich sinds dit seizoen probeert te nestelen op het hoogste niveau, mogelijk een uitweg.

Como wil zich in de huidige winterse transferperiode versterken met een linksback. Malacia, die een contract tot de zomer van 2026 heeft, is een van de opties die wordt overwogen door de club van trainer Cesc Fàbregas.