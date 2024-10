Rúben Amorim staat op het lijstje bij Manchester United als mogelijke opvolger van Erik ten Hag, zo meldt de Duitse journalist Florian Plettenberg van de Duitse tak van Sky Sport. Amorim heeft niet alleen de interesse van Manchester United gewekt, maar geniet ook belangstelling van aartsrivaal Manchester City.

De Red Devils houden voorlopig het vertrouwen in Ten Hag, maar kijken ondertussen wel rond naar mogelijke vervangers. Één van de namen op het lijstje van INEOS is die van Amorim. De club zou zelfs al navraag hebben gedaan bij het management van de Portugees.

Het contract van de trainer van Sporting Portugal loopt nog tot 2026, maar bevat een afkoopclausule voor komende zomer. De 39-jarige Portugees zou een winters vertrek uit Portugal niet zien zitten, aangezien hij nog grote doelen te behalen heeft bij Sporting.

Amorim staat sinds maart 2020 aan het roer bij Sporting en heeft de club inmiddels meerdere successen bezorgd. In zijn eerste volledige seizoen won hij zowel het kampioenschap als de Portugese beker. Ook vorig seizoen werd hij landskampioen.

De trainer van Sporting staat er bij meerdere clubs in Europa goed op. Zo geldt hij ook als de belangrijkste kandidaat om Pep Guardiola op te volgen bij Manchester City, mocht de Spanjaard na dit seizoen vertrekken. Dat meldt The Guardian donderdag. Het contract van Guardiola bij the Citizens loopt volgend jaar zomer af en dus is de club zich logischerwijs al aan het oriënteren op mogelijke opvolgers.

Amorim was in het voorjaar al in de race om trainer te worden bij Liverpool. Meerdere keren werd gemeld dat the Reds een akkoord hadden bereikt met de 39-jarige Portugees, maar uiteindelijk werd Arne Slot de opvolger van Jürgen Klopp. Ook sprak Amorim met West Ham United. Destijds liet hij weten te zullen wachten op ‘een topaanbieding’.