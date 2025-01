Manchester United-icoon Denis Law op 84-jarige leeftijd overleden

Denis Law is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie in een verklaring. Law speelde in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw ruim vierhonderd wedstrijden voor Manchester United. Rondom Old Trafford staan er twee standbeelden van de Schot. In 2021 maakte Law bekend dat hij leed aan de ziekte van Alzheimer en vasculaire dementie.

“Met pijn in ons hart maken we bekend dat onze vader Denis Law helaas is overleden”, begint het statement van zijn familie. “Hij voerde een zware strijd, maar nu heeft hij eindelijk vrede.”

“We willen iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan zijn welzijn en alle zorg, zowel in het verleden als recentelijk. We weten hoeveel mensen hem steunden en van hem hielden. Die liefde werd altijd gewaardeerd en maakte het verschil. Bedankt.”

Law ging in 1962 aan de slag bij Manchester United, nadat hij daarvoor al bij Huddersfield Town, rivaal Manchester City en Torino had gespeeld. In de jaren daarna zou hij samen met onder meer Sir Bobby Charlton en George Best uitgroeien tot clubicoon van the Red Devils.

Law won met Manchester United onder meer de Engelse landstitel in 1965 en 1967, de FA Cup in 1963 en de Europacup I in 1968. Bovendien won hij in 1964 de Ballon d’Or.

In totaal speelde de Schotse aanvaller 404 wedstrijden voor Manchester United, waarin hij liefst 237 keer scoorde. Alleen Charlton en Wayne Rooney scoorden vaker voor de club uit Manchester.

Namens het Schotse elftal kwam Law tot dertig interlandgoals. Daarmee is hij samen met Kenny Dalgish gedeeld all-time topscorer van het land. Manchester United, dat laat weten diep bedroefd te zijn om het overlijden van Law, zal komende zondag rondom de thuiswedstrijd tegen Brighton & Hove Albion stilstaan bij zijn overlijden.