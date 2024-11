Manchester United hakt knoop door en neemt afscheid van Ruud van Nistelrooij

Manchester United gaat niet door met Ruud van Nistelrooij, zo maakt de Engelse grootmacht maandag officieel wereldkundig. De 48-jarige aanvaller keerde afgelopen zomer als assistent van de inmiddels ontslagen Erik ten Hag terug op Old Trafford. Enkele maanden later vertrekt Van Nistelrooij dus weer bij de club die hij als speler vijf seizoenen diende.

''Ruud is en blijft een Manchester United-legende'', zo benadrukt de clubleiding in een statement. ''We zijn dankbaar voor zijn bijdrage en de manier waarop hij zijn rol gedurende zijn tijd bij de club heeft benaderd. Hij zal altijd van harte welkom zijn op Old Trafford.''

Manchester United neemt niet alleen afscheid van Van Nistelrooij. ''René Hake, Jelle ten Rouwelaar en Pieter Morel zijn eveneens vertrokken en wij wensen hen het beste voor de toekomst.''

Het bestuur van Manchester United meldt tevens dat de volledige invulling van de nieuwe technische staf op korte termijn naar buiten zal worden gebracht.

Van Nistelrooij was na het ontslag van Ten Hag de interim-manager op Old Trafford. Hij loodste Manchester United naar zeges op Leicester City (5-2 en 3-0) en PAOK Saloniki (2-0). Tussendoor werd thuis een punt gepakt tegen Chelsea: 1-1.

De voormalig topschutter van Manchester United heeft altijd benadrukt dat hij de club zo goed mogelijk wil helpen en openstaat voor een langer verblijf bij de club. Er is nu dus echter besloten om een andere koers te varen, daar Rúben Amorim de nieuwe manager is. In de Engelse media duiken verhalen op at de nieuwe coach met zijn eigen team wil gaan werken, en niet met het contingent Nederlanders.

Amorim arriveerde deze maandag op trainingscomplex Carrington. Het is de bedoeling dat de 39-jarige Portugees zo snel mogelijk begint aan zijn klus bij Manchester United. Amorim debuteert officieel op 24 november, als er een bezoek gebracht wordt aan Ipswich Town.