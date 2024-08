Manchester United gaat tientallen miljoenen betalen voor gewenste controleur Erik ten Hag

Manuel Ugarte gaat de overstap van Paris Saint-Germain naar Manchester United nu écht maken, zo verzekert transferjournalist Fabrizio Romano middels zijn kenmerkende ‘here we go’. De 23-jarige controleur uit Uruguay reist spoedig af naar Engeland om zijn transfer af te ronden.

The Red Devils betalen een vaste transfersom van 50 miljoen euro voor Ugarte, die een langdurig contract gaat ondertekenen op Old Trafford. Middels bonussen kan dat bedrag oplopen tot liefst 60 miljoen euro.

Ugarte en Manchester United waren al maanden akkoord over de persoonlijke voorwaarden. De rechtspoot wilde Paris Saint-Germain enkel inruilen voor de Engelse topclub en krijgt nu zijn zin. Wel dient Ugarte nog medisch gekeurd te worden in Manchester.

Ugarte kwam in 2023 voor 60 miljoen euro over van Sporting Portugal en tekende in het Parc des Princes tot medio 2028. Zijn contract in Parijs gaat Ugarte dus niet uitdienen, daar hij kiest voor een transfer naar de Premier League.

De defensieve middenvelder kwam in zijn eerste seizoen in het shirt van Paris Saint-Germain tot 37 wedstrijden in alle competities. Daarin gaf Ugarte drie assists.

Door de overgang van João Neves, die ook werd genoemd bij Manchester United, van Benfica naar Paris Saint-Germain, mag Ugarte deze zomer vertrekken.

Manager Erik ten Hag zocht al enige tijd naar een geschikte partner op het middenveld voor Kobbie Mainoo. Het talent uit de eigen opleiding brak vorig seizoen door en werd door zijn stormachtige ontwikkeling opgenomen in de EK-selectie van Engeland. Met Ugarte heeft hij Mainoo’s partner gevonden.