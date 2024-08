Manchester United gaat akkoord met bod van dertig miljoen euro op Scott McTominay

Scott McTominay gaat zijn carrière haast zeker vervolgen bij Napoli. Volgens David Ornstein van The Athletic hebben de Italianen een akkoord bereikt met Manchester United over een transfersom van dertig miljoen euro plus een doorverkooppercentage.

De interesse van Napoli in McTominay was al enige tijd bekend, maar i Partenopei wilden in eerste instantie niet voldoen aan de vraagprijs van Manchester United. De club van manager Erik ten Hag hield vast aan minimaal dertig miljoen euro en heeft nu zijn zin gekregen.

McTominay moet nog wel een persoonlijk akkoord zien te bereiken met Napoli, maar daar worden geen problemen verwacht. De Schotse middenvelder ligt momenteel nog tot medio 2025 vast op Old Trafford, maar nadert als alles volgens plan verloopt zijn exit.

De 27-jarige McTominay, die volgens Transfermarkt een waarde van 32 miljoen euro vertegenwoordigt, speelde tot op heden 255 wedstrijden voor Manchester United. Daarin was hij goed voor 29 goals en 8 assists. McTominay doorliep de jeugdopleiding van the Red Devils en gaat voor het eerst in zijn carrière voor een andere club uitkomen.

Napoli is ook zeer dicht bij het aantrekken van Brighton & Hove Albion-middenvelder Billy Gilmour. Napoli heeft zelfs al een akkoord bereikt met the Seagulls over een transfersom van ongeveer zeventien à achttien miljoen euro, inclusief bonussen.

Gilmour wordt volgende week in Napels verwacht om de transfer af te ronden. Napoli weet de weg naar de Premier League goed te vinden, want eerder werd ook al Romelu Lukaku gestrikt. Die transfer moet nog wel wereldkundig gemaakt worden, maar onder meer Fabrizio Romano meldde dat de club een akkoord heeft bereikt met Chelsea.

Door het vertrek van McTominay lijkt de komst van Manuel Ugarte naar Manchester United weer een stukje dichterbij te zijn gekomen. De Uruguayaan wil dolgraag onder Ten Hag uitkomen. Waar in eerste instantie werd gedacht aan een huurtransfer, lijkt het er nu op dat Manchester United inzet op een permanente transfer.