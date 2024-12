Manchester United blijkt na wedstrijd vol blunders niet opgewassen tegen Tottenham Hotspur

Manchester United is weer terug op aarde na de derbyzege op Manchester City. De ploeg van trainer Rúben Amorim bleek in de EFL Cup niet opgewassen tegen Tottenham Hotspur: 4-3. Dominic Solanke (2), Dejan Kulusevski en Son Heung-min scoorden voor de thuisploeg, terwijl Joshua Zirkzee, Amad Diallo en Jonny Evans de spanning in de tweede helft terugbrachten. Meer zat er echter niet in voor Man United. Tottenham plaatst zich zodoende voor de halve finale van de EFL Cup.

Tottenham greep na een kwartier spelen de leiding. Pedro Porro mocht vrij uithalen van een meter of twintig en dwong Altay Bayindir tot een redding. De Turkse goalie verwerkte de bal echter slecht, en zag de rebound worden binnengelopen door Solanke: 1-0.

Man United kwam er hier en daar dreigend uit. Met name Christian Eriksen liet zich gelden, maar ook met de creativiteit van de Deen in de ploeg kwamen de bezoekers niet tot écht grote mogelijkheden. Aan de overkant kreeg Kulusevski wel een serieuze mogelijkheid, toen hij knap wegdraaide van zijn directe tegenstander en in de korte hoek stuitte op Bayindir.

De eerste helft werd vooral gekenmerkt door slordigheden en gebrek aan échte scherpte voor beide doelen. Flinke tegenvaller voor Manchester United vlak voor rust was het geblesseerd uitvallen van Victor Lindelöf. De Zweedse mandekker ging er bij zitten en moest noodgedwongen naar de kant. Evans was zijn vervanger.

Nog geen minuut na rust wist Tottenham de voorsprong te verdubbelen. Op aangeven van Son Heung-min gaf James Maddison scherp voor. Lisandro Martínez werkte bijzonder slecht weg, door de bal met een nonchalant tikje zomaar in de voeten van Kulusevski te schuiven. De Zweed roste de bal hard in de korte hoek: 2-0.

Enkele minuten later verdween de de spanning compleet. Solanke werd de diepte ingestuurd door Yves Bissouma en stond geen buitenspel, doordat Martínez dat met zijn voetje liet hangen. Solanke dribbelde richting de zestien, ontdeed zich kinderlijk eenvoudig van Martínez en schoot door de benen van Evans raak: 3-0.

Man United probeerde het nog wel en kwam dicht bij de 3-1 via invaller Zirkzee, die de bal knap richting de verre hoek knikte, maar Fraser Forster knap zag redden. Hoe anders zag de wereld er een minuut later uit. Forster leverde zomaar in bij Fernandes, die Zirkzee een niet te missen kans gaf: 3-1.

Dat moment deed Forster zichtbaar geen goed. De ervaren reservegoalie kreeg met zo'n twintig minuten te gaan een terugspeelbal, deed er veel te lang over om weg te trappen en trapte de bal uiteindelijk tegen Diallo aan, die daarmee voor de aansluitingstreffer zorgde: 3-2.

De kansen op de 3-3 kwamen er ook tegen het zichtbaar aangeslagen Tottenham. Noussair Mazraoui kapte zijn man uit in de zestien en schoot met links richting de verre hoek, maar vond die net niet: naast. Forster redde even later wel knap, op een afstandsschot van Diallo.

Man United hield lange tijd hoop, die verdween toen Son zijn hoekschop door niemand aangeraakt zag worden en dus in het doel zag vliegen: 4-2. Diep in blessuretijd kopte Evans nog raak uit een hoekschop, maar verder kwam United niet: 4-3.