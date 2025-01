'Manchester United biedt Tyrell Malacia aan bij club uit andere topcompetitie'

Manchester United wil ook Rotterdammer Tyrell Malacia (25) tijdelijk stallen bij Real Betis, zo meldt het lokale Diario Sevilla. Eerder deze window bereikten de clubs een akkoord over een verhuurperiode van Antony.

De 24-jarige Antony maakt het seizoen af in Estadio Benito Villamarín. Omdat Real Betis nog op zoek is naar een linksback, is Manchester United bereid om ook Malacia te verhuren aan los Verdiblancos.

Real Betis geeft in eerste instantie de voorkeur aan andere opties. Zo zou Pep Chavarría (Rayo Vallecano) een belangrijk doelwit zijn. Mogelijk schakelt de Europa League-deelnemer later nog door op Malacia, vanwege de goede relatie met Manchester United.

De huidige nummer tien van LaLiga heeft nog tot en met 3 februari om een nieuwe linksback te strikken. In Sevilla moet deze dan gaan concurreren met Romain Perraud (27) en voormalig PSV’er Ricardo Rodriguez (32).

Malacia keerde tijdens de eerste seizoenshelft terug van een slepende blessure, die hem liefst 517 dagen aan de kant hield. Dit seizoen staat de teller tot dusver op 316 minuten in 8 wedstrijden.

Volgens het Duitse Transfermarkt is Malacia nog altijd 15 miljoen euro waard. De negenvoudig international van het Nederlands elftal ligt nog tot medio 2026 vast op Old Trafford, met de optie voor nog een seizoen.

Malacia mag vertrekken bij Manchester United omdat de club met Patrick Dorgu (Lecce) een nieuwe linksback gaat presenteren. De Engelse club gaat naar verluidt tussen de 35 en 38 miljoen euro betalen voor de twintigjarige Deen.