Manchester United bereikt akkoord met Bayern München over transfersom De Ligt

Manchester United en Bayern München hebben een akkoord bereikt over de transfersom van Matthijs de Ligt, zo meldt David Ornstein namens The Athletic. Het zou gaan om een deal van 45 miljoen euro plus 5 miljoen euro aan bonussen. Er ligt een contract voor vijf seizoenen met de optie voor nog een jaar klaar voor De Ligt in Manchester.

De Ligt bereikte weken geleden al een persoonlijk akkoord met Manchester United, maar Bayern München sloeg telkens de aanbiedingen van de Engelse club af. Waar de club van Erik ten Hag dacht aan een transfersom van 35 miljoen euro, verlangde Bayern München een bedrag van rond de 50 miljoen euro. Dat gat moest gedicht worden, wilde de transfer doorgang vinden.

Dat lijkt nu gebeurd. Ornstein meldt dat Der Rekordmeister akkoord is gegaan met een bod van 45 miljoen euro, dat via bonussen nog verder op kan lopen tot 50 miljoen euro.

De Ligt gaat bij Manchester United een contract tekenen voor vijf seizoenen met de optie voor nog een jaar. Het enige wat een transfer nu nog in de weg lijkt te staan, is de medische keuring.

De Ligt is de tweede Nederlander die door Ten Hag naar Man United wordt gehaald. Joshua Zirkzee kwam onlangs voor een transfersom van 42,5 miljoen euro over van Bologna. De aanvaller tekende voor vijf seizoenen in Manchester.

De Ligt ruilde Juventus medio 2022 in voor Bayern, dat inclusief bonussen 80 miljoen euro neerlegde voor de Nederlander. De voorstopper kwam in twee seizoenen tijd tot 73 optredens, maar was nooit onomstreden bij der Rekordmeister.

Met name de inmiddels vertrokken Thomas Tuchel leek twijfels te hebben bij De Ligt, die dan ook niet altijd een basisplaats had. De aanwinst van Man United verlaat Zuid-Duitsland met een kampioenschap en een Duitse Supercup op zak.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!