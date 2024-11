Manchester United-aanvoerder Bruno Fernandes groeit uit tot held na ongeval in vliegtuig

Bruno Fernandes heeft zich afgelopen week van zijn absolute beste kant laten zien. Op een vlucht van Manchester naar Lissabon schoot de aanvoerder van Manchester United een onwel wordende medepassagier te hulp.

Fernandes reisde samen met teamgenoot Diogo Dalot af naar de Portugese hoofdstad voor de interlandverplichtingen met het nationale elftal. A Seleção speelt in de komende dagen tegen Polen (15 november) en Kroatië (18 november).

Op de Easyjet-vlucht begaf Fernandes zich richting het toilet toen hij opmerkte dat een passagier zich beroerd voelde. "Bruno hield een meneer vast die eruit zag alsof hij flauwviel. Ik weet niet of hij het bewustzijn verloor of niet", vertelde passagier Susanna Lawson aan het Britse medium Business Cloud.

Het personeel in het vliegtuig schoot de aanvoerder van Manchester United en de onwel geworden passagier vervolgens te hulp. Fernandes bleef ondertussen bij de man.

"Er was een lege stoel achterin waar Bruno de meneer hielp om op te zitten. Hij bleef achterin bij hem en zorgde ervoor dat hij het goed had", aldus Lawson.

Volgens Lawson, die het niet kon laten een foto met de ster van Manchester United te maken, was Fernandes niet op zoek naar aandacht naar aanleiding van het incident. "Het duurde vijf tot tien minuten, en toen liep hij gewoon terug naar zijn stoel", vertelt ze over de Portugees zonder sterallures.

De afgelopen weken liet Fernandes zich ook binnen de lijnen gelden. Onder Erik ten Hag had de dertigjarige middenvelder dit seizoen nog niet gescoord, maar in de weken dat Ruud van Nistelrooij de scepter zwaaide was Fernandes in vier wedstrijden goed voor vier doelpunten en twee assists. Afgelopen maandag nam Rúben Amorim het stokje van de voormalig topspits over.