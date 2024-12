Manchester City wordt weggespeeld door Aston Villa en weet vrije val niet te stoppen

Manchester City heeft zaterdagmiddag een kansloze nederlaag geleden. Aston Villa was in eigen stadion veel te sterk voor de geplaagde ploeg van Pep Guardiola en won met 2-1 dankzij treffers van Jhon Durán en Morgan Rogers. Man City heeft nu negen van zijn laatste twaalf wedstrijden verloren, staat plek vijf af aan Villa en bekleedt nu de zesde plaats in de Premier League.

Villa-manager Unai Emery voerde één wijziging door ten opzichte van de 2-1 nederlaag bij Nottingham Forest. Diego Carlos verdween uit het elftal om ruimte te maken voor Amadou Onana. Durán kreeg in de spits andermaal de voorkeur boven Ollie Watkins. Ian Maatsen en Lamare Bogarde begonnen eveneens op de bank, net als de van een blessure herstelde Leon Bailey.

Bij Man City nam Ederson Moraes niet voor het eerst de laatste tijd plaats op de bank. Stefan Ortega stond onder de lat en zag de van blessures herstelden John Stones en Manuel Akanji het hart van de defensie vormen. Kyle Walker en Kevin De Bruyne moesten genoegen nemen met een reserverol, net als onder meer Nathan Aké, Sávio en Jérémy Doku.

Man City begon allesbehalve scherp op Villa Park. Josko Gvardiol liet de bal zomaar van zich afsnoepen door John McGinn, waarna Durán na nog geen vijftien seconden oog in oog met Ortega kwam te staan. De Colombiaan probeerde het met links en zag de Duitse goalie redden. Uit de daaropvolgende hoekschop leek Pau Torres alsnog voor de 1-0 te tekenen, maar Ortega onderscheidde zich met een schitterende reflex op de doellijn.

Man City werd in de openingsfase overlopen, maar wist de controle enigszins te herstellen. Uit een vrije trap claimde het tevergeefs een strafschop na vermeend vasthouden in de zestien, en enkele minuten later loste Mateo Kovacic – op aangeven van de constant uitgefloten ex-Villa-speler Jack Grealish – een schot waar Emiliano Martínez weinig moeite mee had.

Een splijtende steekpass van Tielemans leidde vervolgens alsnog de openingstreffer voor Villa in. Rogers schatte de schitterende pass van Tielemans op waarde en stormde met alleen Akanji enigszins in zijn buurt op Ortega af. Rogers behield het overzicht en legde breed op de meegelopen Durán, voor wie het een koud kunstje was om met links zijn zevende Premier League-treffer van het seizoen te maken: 1-0.

Man City wilde de strijd aangaan, maar was lange tijd simpelweg niet opgewassen tegen de drukmachine van Emery. Lange tijd kwamen the Citizens niet tot kansen, maar dat veranderde enigszins naarmate de eerste helft vorderde. Zo dwong Phil Foden Martínez tot een fraaie reflex en schilderde Jack Grealish, één van de weinige lichtpuntjes bij Man City, de bal even later op het hoofd van Gvardiol. De Kroaat kopte nipt over.

Na rust belandde de bal na een razendsnelle counteraanval via Boubacar Kamara bij McGinn. De Schot gaf op precies het juiste moment mee aan Matty Cash, waarna de Pool in kansrijke positie in het zijnet schoot. Ogenlikken later liet Man City opnieuw veel te veel ruimte achter in de defensie, maar had het het geluk dat de treffer van Durán werd afgekeurd wegens (nipt) buitenspel.

Villa speelde Man City na rust compleet zoek. Schitterende combinaties op het middenveld en in de aanval bleken de bezoekers veel te machtig. Nadat Rogers na één van die vele combinaties tegen de buitenkant van de paal schoot, was het even later alsnog raak. Man City gaf opnieuw te veel ruimte weg, waardoor McGinn Rogers kon bereiken. De vleugelspeler creëerde wat ruimte voor een schot en liet Ortega kansloos met een knal in de verre hoek: 2-0.

Diep in blessuretijd slaagde Man City er toch nog in om een doelpunt te maken. Foden profiteerde optimaal van een ongelukkig moment van Lucas Digne en werkte van dichtbij overtuigend af. Verder dan die 2-1 kwamen de bezoekers echter niet en dus zet de vrije val van de regerend landskampioen voort.