Manchester City verkoopt speler die nooit voor de club uitkwam voor 25 miljoen

Manchester City verkoopt Yan Couto voor 25 miljoen euro aan Borussia Dortmund

Borussia Dortmund gaat zich zo goed als zeker versterken met Yan Couto, zo schrijft Fabrizio Romano zaterdagmiddag. De Braziliaan gaat Manchester City, waar hij nog tot medio 2026 vastligt, maximaal 25 miljoen euro opleveren.

Couto werd afgelopen twee seizoenen gestald bij Girona, dat eveneens deel uitmaakt van de City Football Group. In het seizoen 2022/23 was de 22-jarige rechtsback geregeld basisspeler, maar geen onomstreden kracht. In de afgelopen jaargang vertolkte Couto een dominantere rol. In het stuntseizoen van Girona, dat als derde eindigde in LaLiga, was de rechtspoot goed voor tien assists in LaLiga.

Couto is nu zeer dicht bij een fraaie overstap naar Dortmund, waarmee hij al een persoonlijk akkoord heeft bereikt. De viervoudig Braziliaans international heeft zijn zinnen gezet op Dortmund en is in afwachting van de laatste details die nog afgerond moeten worden.

Dortmund gaat, inclusief bonussen, maximaal 25 miljoen euro overmaken naar Manchester. Couto verhuisde in de zomer van 2020 van Coritiba naar Manchester City, maar speelde nooit een officieel duel voor de club. Direct na zijn komst werd hij een seizoen lang verhuurd aan Girona. Daarna volgde een jaar op huurbasis bij Braga, voordat hij twee jaar gestald werd bij andermaal Girona.

Couto behoorde slechts eenmaal tot de wedstrijdselectie van Manchester City, toen de club het in 2021 opnam tegen Leicester City voor de Community Shield. Een invalbeurt zat er dus niet in en een optreden van the Citizens lijkt er nooit van te komen, nu hij op het punt staat naar Duitsland te verhuizen.

Couto maakte op 13 oktober vorig jaar zijn debuut voor de nationale ploeg. Toenmalig bondscoach Fernando Diniz liet hem 48 minuten meedoen in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Venezuela (1-1). Vijf dagen later stond hij in de basis tegen Uruguay (2-0 nederlaag). Nadien volgden nog optredens in de vriendschappelijke ontmoetingen met Spanje (3-3) en Mexico (2-3 winst).

Couto werd ook opgenomen in de Copa América-selectie, maar speelde geen minuut. Bij Dortmund zal Julian Ryerson zijn voornaamste concurrent zijn op de rechtsbackpositie. De verliezend Champions League-finalist van vorig seizoen versterkte zich eerder al met Serhou Guirassy en Waldemar Anton, die allebei overkwamen van VfB Stuttgart.

