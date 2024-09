Manchester City-sterkhouder Rodri: 'We zijn dicht bij een staking'

Wat Manchester City-middenvelder Rodri betreft gaan spelers in Europa niet veel langer akkoord met de overvolle speelkalender die hen door de UEFA wordt opgelegd. De Spanjaard sprak zich dinsdagmiddag uit over een mogelijke staking van voetballers.

Het overschot aan wedstrijden in een seizoen is al langer een punt van discussie, met name in de top van het Europese voetbal. Onlangs diende spelersvakbond FIFPRO zelfs een aanklacht tegen de FIFA in bij de Europese Commissie.

Als het aan Rodri ligt blijft het daar niet bij en is het goed mogelijk dat ook de spelers zelf in actie komen. Op een persconferentie daags voor het Champions League-affiche tussen Manchester City en Inter werd hij gevraagd naar de propvolle voetballersagenda en de mogelijkheid om te gaan staken.

"Ja, ik denk dat we daar dicht bij zijn", zet hij de deur naar een protest van spelers wagenwijd open. "Als het zo blijft, hebben we geen andere keus. Het baart ons zorgen."

"Een speler kan tussen de veertig en vijftig wedstrijden op het hoogste niveau presteren (in een seizoen, red.)", weet Rodri uit ervaring. "Daarna word je spel minder, omdat je het fysiek niet aankan."

"Dit jaar gaan we tot wel zeventig, misschien zelfs tachtig wedstrijden spelen. Dat is, naar mijn nederige mening, te veel."

"Iemand moet aan ons denken, want wij zijn de hoofdpersonen in deze sport. Of in deze business, als je het zo wil noemen", concludeert de controleur typerend.