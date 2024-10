Manchester City passeert grens van 600 miljoen euro aan verkopen van jeugdspelers sinds komst van Guardiola

Yan Couto is definitief speler van Borussia Dortmund. De Duitsers hebben de optie tot koop in het huurcontract van de Braziliaanse rechtsback gelicht. Manchester City heeft daardoor sinds de komst van Pep Guardiola nu meer dan zeshonderd miljoen euro verdiend aan de verkoop van jeugdspelers.

Couto werd in de zomer van 2020 overgenomen door de Engelsen van zijn jeugdclub Coritiba uit Brazilië. De rechtsback werd vervolgens uitgeleend aan Girona, Braga en nog een seizoen aan Girona.

Deze zomer maakte de 22-jarige Braziliaan op huurbasis de overstap naar Dortmund, dat een optie tot koop bedong. Die optie is nu gelicht, zo meldt Fabrizio Romano op X. Met de overstap van Couto is naar verluidt een bedrag van dertig miljoen euro gemoeid.

Door de transfer van de Braziliaan hebben the Citizens sinds de komst van Guardiola in 2016 meer dan zeshonderd miljoen euro verdiend aan jeugdspelers.

De meest bekende jeugdspelers die het Etihad Stadium achter zich lieten zijn Cole Palmer, die voor 47 miljoen euro naar Chelsea ging, Romeo Lavia (22,5 miljoen euro naar Southampton), Jadon Sancho (20,5 miljoen euro naar Dortmund) en Brahim Díaz (zeventien miljoen euro naar Real Madrid).

Deze zomer kwamen daar met onder anderen Taylor Harwood-Bellis voor 23 miljoen euro naar Southampton en Liam Delap voor 17 miljoen naar Ipswich Town weer de nodige inkomsten bij.

Couto kwam tot nu toe zeven keer in actie voor die Schwarzgelben, waarvan twee Champions League-duels. De rechtsback maakte in oktober 2023 zijn debuut in het Braziliaans nationaal elftal en kwam voorlopig tot vier interlands.